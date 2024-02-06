Пётр I хотел жениться на грузинке? Почему не повезло первым невестам царя

Возможно, Петр ещё подобрал бы себе невесту, которая пришлась бы ему по душе. Но вышло так, что медлить было уже нельзя. Единокровный брат Петра, его соправитель царь Иван V, наконец-то преуспел в делах отцовства — в 1688 году его жена забеременела. А это означало, что в случае рождения у него сына шансы Петра усидеть хотя бы на половинке трона становились совсем уже призрачными. Ему самому надо было жениться и обзаводиться наследником, чтобы сохранить паритет. Именно поэтому такой срочной, можно даже сказать скоропостижной, и была женитьба Петра на Лопухиной. Тут уж не до любви, тут стратегия выживания…