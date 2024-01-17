Пятимиллионному гостю выставки «Россия» подарили поездку в резиденцию Деда Мороза

«Я даже не знаю, как передать эти чувства, эти эмоции. Мы не ожидали, нам очень понравилась выставка. Много интересного и для детей, и для нас. Можно посмотреть всю Россию за несколько часов», — сказала мама девочки Светлана Дмитриева.
Сертификат вручили генеральный директор АНО «Дирекция выставки достижений “Россия”» Наталья Виртуозова и заместитель губернатора Вологодской области Сергей Жестянников.
Международная выставка-форум «Россия» проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС — генеральное информационное агентство форума.