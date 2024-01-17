Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
18:44 (мск), источник: ТАСС

Пятимиллионному гостю выставки «Россия» подарили поездку в резиденцию Деда Мороза

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Пятимиллионным посетителем Международной выставки-форума «Россия» стала семилетняя Полина Дмитриева из Курганской области, ее семье подарили поездку в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг, передает корреспондент ТАСС.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Я даже не знаю, как передать эти чувства, эти эмоции. Мы не ожидали, нам очень понравилась выставка. Много интересного и для детей, и для нас. Можно посмотреть всю Россию за несколько часов», — сказала мама девочки Светлана Дмитриева.

Сертификат вручили генеральный директор АНО «Дирекция выставки достижений “Россия”» Наталья Виртуозова и заместитель губернатора Вологодской области Сергей Жестянников.

Международная выставка-форум «Россия» проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС — генеральное информационное агентство форума.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Песков прокомменировал данные соцсетей о состоянии здоровья Набиуллиной
Реакция жителей Швеции на заявления высокопоставленных лиц о возможности войны
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь