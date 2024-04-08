Путин предложил возродить конкурс «А ну-ка, девушки!». Что это

Президент Владимир Путин рекомендовал регионам по примеру «Уралвагонзавода» проводить корпоративные конкурсы «А ну-ка, девушки!». Это следует из списка поручений от 5 апреля, которые глава государства дал по итогам визита в Свердловскую и Челябинскую области.
Руководители регионов должны предоставить доклад по вопросу «о распространении опыта “Уралвагонзавода” до 1 ноября 2024 года.
Путин посетил «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле 15 февраля. Одна из сотрудниц предприятия, победительница заводского конкурса «А ну-ка, девушки!» Валерия Фролова предложила президенту сделать этот конкурс общероссийским. Путин в ответ пообещал подумать, «как это подраскрутить», сообщал ТАСС.
«А ну-ка, девушки!» в СССР
Конкурс «А ну-ка, девушки!» проводили в СССР в период с 1970 по 1987 годы. Его транслировали по телевидению. Участницы конкурса, которых отбирали по профессиональным навыкам, соревновались за звание лучшей в своей сфере.
Программа позиционировалась как «спортивно-интеллектуальное соревнование самых красивых девушек Советского Союза». Например, в одном из выпусков принимали участие стюардесса, дежурная гостиницы «Россия», повар, телефонистка и музыкальный контролер фирмы «Мелодия». Девушки соревновались в беге, катании на велосипедах, танцах, мерились знаниями в растениеводстве и даже водили экскурсии по Москве.
Изначально прообразом были американские конкурсы красоты, но создатели решили адаптировать программу для советского зрителя. Вместо выбора «самой красивой» решили «выбирать красивых, но по профессии». Обсуждения телевизионщиков шли осенью 1969 года, а уже в 1970 на советских экранах прошла первая трансляция. Выпусков этого года не сохранилось, они шли в прямом эфире.
Довольно быстро программа стала популярной, ее даже упоминал Владимир Высоцкий в своей песне «Жертва телевидения».
Сто негодяев захвачены в плен,
И Магомаев поет в КВН.
У нас действительность еще кошмарней:
Два телевизора — крути-верти!
«А ну-ка, девушки!», «А ну-ка, парни!» —.
За них не боязно с ума сойти!
Призы в то время были довольно скромными: проигрыватель, кукла, костюм, электромясорубка, кофемолка, хрустальная ваза. Отсутствие привычной для американских конкурсов диадемы с бриллиантами никого не смущало, напротив. По словам соавтора и режиссера «А ну-ка, девушки!» Владимира Акопова, конкурс способствовал популяризации многих профессий.
«У нас были квалифицированные работницы 18−25 лет, а не просто обладательницы правильных пропорций, даром, что мы впервые на ТВ оголили девушек — для соревнования по плаванию. Вспомнить и написать гусиным пером письмо Татьяны Онегину, по вкусу и цвету определить сорт яблока, по голосу узнать птицу… Передача создавала образ умной, обаятельной и при этом трудолюбивой девушки — медсестры, химика, стюардессы, доярки, хлебопека, ткачихи, связистки. И наплыв в ту или иную профессию после передачи был огромным», — вспоминал Акопов.
«Мы еще выступали в своей одежде, и организаторы линейкой измеряли длину платья. Решали, можно выпускать меня в прямой эфир или нет — коленки-то были открыты. Программа шла час, снимали на объектах Минсвязи, и после первого этапа — на Зубовской площади — нас повезли на Калининский проспект. Пробок не было. Но наша руководитель так долго надевала теплые штанишки, что мы задержались, водитель не успевал развернуться — пришлось сломя голову бежать через проспект, наперерез машинам. Помню, успела только сапоги снять — и эфир продолжился. Так и стояла босиком, пока кто-то в кадре не подполз и не передал туфли», — рассказывала победительница.
Первое время «А ну-ка, девушки!» вела телеведущая Кира Прошутинская, потом ее сменил Александр Масляков, который вел программу вплоть до ее закрытия в закрытия в 1987 году. Под влиянием телепередачи в СССР проводили также детские конкурсы «А ну-ка, девочки!», также несколько лет на экраны выходила мужская версия программы «А ну-ка, парни!».