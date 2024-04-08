Путин предложил возродить конкурс «А ну-ка, девушки!». Что это

«Мы еще выступали в своей одежде, и организаторы линейкой измеряли длину платья. Решали, можно выпускать меня в прямой эфир или нет — коленки-то были открыты. Программа шла час, снимали на объектах Минсвязи, и после первого этапа — на Зубовской площади — нас повезли на Калининский проспект. Пробок не было. Но наша руководитель так долго надевала теплые штанишки, что мы задержались, водитель не успевал развернуться — пришлось сломя голову бежать через проспект, наперерез машинам. Помню, успела только сапоги снять — и эфир продолжился. Так и стояла босиком, пока кто-то в кадре не подполз и не передал туфли», — рассказывала победительница.