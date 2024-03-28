Путин пообещал создать к 2030 году туринфраструктуру во всех нацпарках РФ

«В рамках экологического нацпроекта к 2030 году создадим инфраструктуру для туризма во всех национальных парках страны», — заявил он.
Путин отметил, что критически важно синхронизировать отечественные туристические программы с планами развития транспортной инфраструктуры.
15 февраля на совещании по вопросам реализации инвестиционных проектов в сфере туризма вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что новые морские курорты Дагестана станут жемчужинами проекта «Пять морей». Чиновник подчеркнул, что в республике необходимо развивать инфраструктуру и создавать комфортные гостиницы для большего раскрытия туристического потенциала.
Ранее, в декабре 2023 года, министр экономического развития РФ Максим Решетников рассказал, что спрос на внутренний туризм в России продолжает расти. Он также сообщил о мерах помощи этой отрасли. Например, в 2023 году туроператоров освободили от уплаты НДС, ввели льготное кредитование на строительство парков развлечений и горнолыжной инфраструктуры.