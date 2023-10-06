Путешествуем по России: Дербент

Дербент — один из красивейших и древнейших городов России, о сооружениях которого писал еще Геродот. По данным раскопок, люди жили в этой местности уже около пяти тысяч лет назад. За это время поселение пережило несколько завоеваний и впитало в себя элементы различных цивилизаций и культур. Практически во всех языках в названии населенного пункта использовали слова «врата». Все дело в уникальном расположении — Дербент находится там, где Большой Кавказ подходит почти вплотную к Каспийскому морю, оставляя лишь узкую равнинную полосу — так называемый Дербентский или Каспийский проход. Крепость в этой точке контролировала проход по Прикаспийскому пути из Восточной Европы в Переднюю Азию и обратно.