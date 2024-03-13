«Пусть у людей будет выбор». Сергей Светлаков — о ТНТ, Урганте и рекламе

— Сравнение было уместно разве что в самом начале. На мой взгляд, сейчас у Паши есть своя аудитория, которой нравится то, что он делает. Я ходил к нему на шоу и, если будет нужно, пойду снова. Но для меня это несравнимые вещи. Да, Паша попытался сделать что-то похожее, но даже не на Ваню, а на существующий во всем мире формат вечернего шоу. Он не был изобретен в России, он не принадлежит Урганту. И чем больше было бы таких шоу, причем на разных каналах, с разными лицами, с разными героями и рубриками, тем было бы лучше для нашего зрителя. Для меня любое сравнение — это в первую очередь возможность выбора. Я всегда за выбор. И пусть у людей будет этот выбор. Пусть будут и Ваня, и Паша, и Сережа, пусть зритель выбирает: «Мне это больше нравится, я ухожу на эту кнопку, я смотрю только это». Тогда будет очень круто. Конкуренция рождает качество. Пусть аудитория выбирает, а люди на своих местах сами доказывают, что они в чем-то лучше.