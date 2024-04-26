Пушкинский день в 2024 году: как поэт стал символом русского языка во всем мире

В 1937 году отметили 100-летие со дня гибели поэта. А сам Пушкинский день появился в 1997 к круглой дате — 200-летию со дня рождения в 1999 году (2). Дату появления поэта на свет праздновали и раньше, но такого размаха не было. После, в 2011 году, праздник указом объединил с Днем русского языка президент страны Дмитрий Анатольевич Медведев (3).