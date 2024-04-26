Пушкинский день в 2024 году: как поэт стал символом русского языка во всем мире

Невероятное совпадение в истории праздника, признание ООН, вклад поэта в развитие языка, на котором говорят почти 260 миллионов человек (1). А еще успеваемость Пушкина, «Джоконда» в музее его имени — узнав обо всем этом, вы наверняка захотите отметить Пушкинский день в 2024 году.
Какого числа отмечается Пушкинский день: дата праздника
Русским языком владеют не только жители стран бывшего СССР, но и те, у кого в родовом древе есть выходцы из России. Многие иностранцы учат наш язык, чтобы читать Пушкина в оригинале, а 6 июня вместе со всем культурным мировым сообществом праздновать его день.
Эта дата была выбрана, потому что 6 июня родился знаменитый поэт. Но есть здесь одно интересное совпадение — о нем ниже.
История и суть праздника
Гения признавали уже при жизни, поэтому в 1880 году, через пятьдесят с лишним лет после его смерти, решили установить первый памятник Пушкину. Дату выбрали ту же — день рождения. Но тогда скончалась императрица Мария Александровна, поэтому торжество на Страстной (современной Пушкинской) площади в Москве перенесли на две недели.
Интересен факт, что по старому стилю, по которому тогда жила Россия, день рождения поэта был 26 мая, а открытие памятника перенесли на 6 июня. Десятилетия спустя, после смены календаря, именно на 6 июня была перенесена дата рождения. Вот такое пророческое совпадение.
В 1937 году отметили 100-летие со дня гибели поэта. А сам Пушкинский день появился в 1997 к круглой дате — 200-летию со дня рождения в 1999 году (2). Дату появления поэта на свет праздновали и раньше, но такого размаха не было. После, в 2011 году, праздник указом объединил с Днем русского языка президент страны Дмитрий Анатольевич Медведев (3).
Вслед за Россией идею поддержала ООН, включив 6 июня в перечень лингвистических праздников мировых языков (4).
Как связаны Пушкинский день и День русского языка
Именно этот поэт стал олицетворением «великого и могучего», хотя и до него было немало выдающихся писателей и ученых. Именно Пушкина исследователи считают родоначальником русского литературного языка — простого, без витиеватых фраз и большого числа французских заимствований.
Поэт объединил высокий дворянский стиль и тот язык, на котором говорили простые люди, сделав его основой современной речи.
Почему важен Пушкинский день
Этот праздник — дополнительный повод вспомнить о величии русской культуры и колоссальном вкладе, который внес в нее Александр Сергеевич Пушкин. Это фундамент наших культурных достижений. Каждый, кто знает произведения поэта, может идентифицировать свою принадлежность к русской культуре. Кроме того, это дополнительный повод для национальной гордости, поскольку творчество Пушкина искренне любят во многих странах мира.
Традиции празднования Пушкинского дня
Наиболее массовые и значимые события проходят 6 июня в Москве и Санкт-Петербурге. В них участвуют знаменитые литераторы, международные гости. Также праздники обязательно организуют в российских городах и селах.
- В литературных музеях проводят чтения, делают выставки книг и публикаций, посвященных тематике;
- в последние годы не редкость карнавалы и костюмированные балы в духе времени жизни поэта;
- в музее-заповеднике «Михайловское» в Псковской области, где Пушкин провел много лет в ссылке, торжество имеет многолетние традиции;
- крупным центром праздника стал крымский Гурзуф, где Пушкин отдыхал и черпал вдохновение;
- центр притяжения этого дня — Царское Село, а теперь город Пушкин под Санкт-Петербургом;
- в библиотеках, названных именем поэта, проходят викторины, конкурсы рисунков, флешмобы, фестивали, театрализованные постановки и многое другое.
Интересные факты о Пушкинском дне
С именем поэта и с его днем связано много необычных фактов.
|Для экспозиции «Джоконды» выбрали Пушкинский музей
|В 1974 году знаменитую работу Леонардо да Винчи привезли в Москву. Тогда шедевр в последний раз покидал Лувр для заграничной поездки
|Пушкин больше любил именины
|В его дневниках чаще встречаются упоминания о 2 июня — почитании мученика Александра, святого покровителя поэта. О дне рождения поэт вспоминал гораздо реже
|Лев Толстой не пришел на открытие памятника в Москве
|Он стал единственным деятелем литературы, проигнорировавшим событие. Писатель уже жил в уединении, да и стихи Пушкина не любил
|Пушкин был фанатом книг и поэзии
|Считается, что в знаменитом лицее поэт учился по блату. Он обожал книги и стихи, особенно французские, за что получил прозвище Француз
|Учился Пушкин слабо
|После выпускного он был 26-м по успеваемости из 29 учеников класса. Блестяще показал себя только в фехтовании, российской и французской словесности
|В честь поэта строят самолеты
|Боевой самолет «Александр Пушкин» создали в 1943 году, он сбил не менее 9 немецких бомбардировщиков
|«Великим» Пушкина называли заслуженные писатели
|Например, Проспер Мериме и Иван Тургенев
Вопросы и ответы
Чтобы подытожить значимость Пушкинского дня, ответим на самые популярные вопросы.
Как Пушкин повлиял на русский язык?
Считая, что не нужно делить его на высокий дворянский и просторечный крестьянский, поэт создал русскую литературную речь. Она стала основой нашего современного языка.
Является ли Пушкинский день выходным?
Несмотря на размах, 6 июня все работают. Хотя сделать его выходным предлагал президент Борис Ельцин, но законодательно этот день не закрепили как официальный праздник.
Как можно поздравить близких с Пушкинским днем?
Подарите красивое издание с произведениями Пушкина или открытку с его цитатами — поклонники это оценят.
Интересной идеей будет организовать поэтический вечер дома. Можно читать любимые стихи Пушкина, обсуждать его произведения и роль в русской литературе.
С родными и друзьями можно также посетить литературные мероприятия или выставки, посвященные памяти поэта, если такие проходят в вашем городе.
Автор: Ольга Корнеева
Список источников
1. Индекс положения русского языка в мире: индекс глобальной конкурентоспособности (ГК-Индекс), индекс устойчивости в странах постсоветского пространства (УС-Индекс). Выпуск 2 / сост. А. Л. Арефьев, А. Р. Голубь, С. Ю. Камышева, И. А. Маев, А. И. Ольховская, М. А. Осадчий, М. Н. Русецкая, А. С. Хехтель; под ред. М. А. Осадчего. — Москва: Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина, 2022. URL:
2. Указ Президента РФ от 21.05.1997 N 506 «О 200-летии со дня рождения А. С. Пушкина и установлении Пушкинского дня России» (с изменениями и дополнениями). URL:
3. Указ Президента РФ от 06.06.2011 N 705 «О Дне русского языка». URL:
4. Статья «День русского языка в ООН». Сайт Организации Объединенных наций. URL: