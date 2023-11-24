04:52 (мск), источник: Life.ru

Пухляшам на заметку: Российские учёные научились лечить болезни собственным жиром пациента

Российские учёные из научного центра хирургии им. академика Б. В. Петровского разработали метод, позволяющий быстро и с минимальным вмешательством восстанавливать кровоснабжение у пациентов. Для этого специалисты используют жировые ткани, которые работают по принципу стволовых клеток.

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Источник: Freepik

По словам замдиректора РНЦХ по научной работе Ильи Ерёмина, такая ткань содержит выстилки сосудов, тканевые макрофаги и лейкоциты. Кроме того, жир богат мультипотентными мезенхимальными стромальными клетками, уточнил он.

«Сначала забираем небольшую часть подкожного жира из организма, которую потом обрабатываем в стерильных условиях в специальной лаборатории, получаем стромально-васкулярную фракцию клеток и вводим её пациенту уже как терапевтическое средство, запускающее регенерацию тканей. Всю процедуру лечения можно провести под местной анестезией, амбулаторно, в рамках дневного стационара», — рассказал Ерёмин «Газете.ru».

Лечить жировой тканью можно не только болезни сердечно-сосудистой системы, но и другие недуги. К ним относятся, например, артроз коленей и асептический некроз бедренной кости, рассказывал Лайф ранее.

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