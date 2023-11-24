Пухляшам на заметку: Российские учёные научились лечить болезни собственным жиром пациента

По словам замдиректора РНЦХ по научной работе Ильи Ерёмина, такая ткань содержит выстилки сосудов, тканевые макрофаги и лейкоциты. Кроме того, жир богат мультипотентными мезенхимальными стромальными клетками, уточнил он.

«Сначала забираем небольшую часть подкожного жира из организма, которую потом обрабатываем в стерильных условиях в специальной лаборатории, получаем стромально-васкулярную фракцию клеток и вводим её пациенту уже как терапевтическое средство, запускающее регенерацию тканей. Всю процедуру лечения можно провести под местной анестезией, амбулаторно, в рамках дневного стационара», — рассказал Ерёмин «Газете.ru».

Лечить жировой тканью можно не только болезни сердечно-сосудистой системы, но и другие недуги. К ним относятся, например, артроз коленей и асептический некроз бедренной кости, рассказывал Лайф ранее.