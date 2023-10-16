​ «Пугает неизвестность». Анестезиолог рассказал о главных страхах пациентов

Чаще пациенты больше боятся не самой операции, а наркоза. Но боятся его не стоит. И все же если страх есть, то лучше поговорить с врачом, а не пить таблетки. В День анестезиолога-реаниматолога aif.ru о своей работе рассказал заведующий отделом анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени А. В. Вишневского Минздрава России Георгий Плотников:

Подготовка к операции начинается задолго до неё — с того момента, когда пациент переступил порог клиники. Мы стараемся, чтобы осмотр анестезиологов перед операцией проводился при первичном обращении пациента, то есть ещё в поликлинике. Анестезиолог, согласно предполагаемой операции и планируемому виду анестезии, даёт определённые рекомендации будущему пациенту.

Исторически так сложилось, что обычно анестезиолога не замечают. Пациенты видят его до того, как заснули на операции, и не всегда после того, как проснулись. В отличие от хирурга, который всегда рядом. Однако важно, чтобы пациенты знали и помнили, что эти два человека — анестезиолог и хирург — с равной степенью ответственности и профессионализма заботятся об его здоровье.

Задача анестезиолога не только в том, чтобы усыпить и разбудить человека, хотя это тоже немалое искусство. Сейчас, наверное, неправильно говорить «наркоз». Мы предпочитаем использовать термин «анестезиологическое обеспечение», который включает не только обезболивание, но и выключение сознания, и мышечную релаксацию; и самое главное — жизнеобеспечение в течение всего периода операции. Поддержка нормальной функции дыхания, сердечной деятельности, гемодинамики, гидробаланса, функции почек — это не полный перечень того, чем занят анестезиолог в течение операции. Многие пациенты имеют сопутствующие заболевания, помимо основного, поэтому анестезиологу есть чем заняться.

Например, больному с дыхательной недостаточностью он посоветует, как минимум, постараться бросить или ограничить курение; подскажет, какой комплекс дыхательных упражнений выполнять хотя бы в течение 10−14 дней перед операцией, чтобы лучше перенести отлучение от искусственной вентиляции легких. То же самое касается и любых других проблем со здоровьем, которые мы видим при первичном осмотре пациентов. Именно с этого начинается подготовка к операции.

Следующий важный этап — это беседа с пациентом, объяснение, что не нужно бояться, что фактически во время операции будет обычный сон, почти такой же, как был у него сегодня ночью.

Основная подготовка проходит непосредственно перед операцией. Здесь всё очень индивидуально и зависит от характера вмешательства и пациента. Мы работаем в основном в системе быстрого пробуждения, так называемого fast track. Эта система практикуется сейчас во многих центрах, но при объёмных, уникальных операциях рутинно характерна именно для НМИЦ хирургии имени А. В. Вишневского Минздрава России. Это обусловлено в первую очередь слаженной работой команды: хирурга и анестезиолога.

Современные средства анестезии дают возможность регулировать время пробуждения и восстановления мышечного тонуса пациента, что позволяет в послеоперационный период рано активизировать пациентов. Это важно, поскольку так можно избежать многих проблем, которые возникают, если пациент после операции спит сутки. Это не есть хорошо. В результате системы быстрого пробуждения человек через два часа после операции готов к полноценной жизни. Но опять-таки всё зависит от индивидуальных показаний.

Наблюдение анестезиолога за пациентом не заканчивается даже выпиской, мы обязательно даём рекомендации на ближайший послеоперационный период.

Иногда пациенты испытывают очень сильный страх перед наркозом и операцией. Конечно, есть специальные препараты, атарактики, которые целенаправленно повышают порог тревоги и страха. Но мы стараемся не рекомендовать предоперационную седацию, а ограничиваемся беседой. Иногда 15 минут беседы с пациентом дают больше, чем несколько таблеток. Во время разговора подробно разъясняется, что предстоит пережить больному. В 99% случаев этого достаточно. Если не хватает, то желательно привлекать специалистов: психологов, неврологов. Любой человек, даже сам анестезиолог, тоже испытывает страх операции. Но нам гораздо проще — мы понимаем, что нам предстоит. Пугает неизвестность, поэтому наша задача — объяснить пациенту, что его ждёт. Тогда всё сложится.

По статистике считается, что в мире возможно от 0,2 до 0,4% случаев пробуждения в процессе операции. Но нужно очень жестко дифференцировать: что значит проснуться? Есть люди, которые утверждают, что они помнят ход операции. Когда их начинаешь спрашивать, выясняется, что, скорее всего, это им приснилось. Есть другая более сложная проблема: у всех рецепторы реагируют на анестезию по-разному, в частности, слух выключается в последнюю очередь.

Теоретически что-то слышать пациент может, а потом это вызывает различные домыслы, ложные воспоминания. Проснуться во время операции пациент может только из-за возникшей технической ошибки или ошибки в расчете дозировки препаратов при инструментальном введении анестезии. Но нужно понимать, что такая ситуация очень-очень маловероятна, потому что врач-анестезиолог, кроме того, что следит за инструментальными показателями, контролирует и клинические признаки пробуждения и должен вовремя среагировать.