Пугачева проведет гастрольный тур по Европе

По словам Дворцова, артистка даст первый сольный концерт в Израиле, а затем на Кипре. «Свое 75-летие она не хочет оставить без внимания. Она выпустит новый альбом в Израиле 15 апреля и позовет на юбилей своих друзей-иноагентов, чтобы устроить так называемый шабаш», — сказал он.