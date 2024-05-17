Пучок нервов. Остеопат рассказал о рисках синдрома «конского хвоста»

Огромное значение здесь имеет профилактика состояний, которые в конечном итоге приводят к развитию синдрома — это грыжи поясничного отдела, а также смещение позвонков. Как бы банально ни звучало, но в этом случае крайне важно уделять внимание своему здоровью — укреплять мышечный корсет с помощью спортивных упражнений, следить за удобством и эргономикой рабочего места, выбирать правильную мебель, если ваша профессия связана с работой за компьютером, избегать тяжелых физических нагрузок, способных травмировать позвоночник и привести к той же грыже. Все это превентивные или профилактические меры.