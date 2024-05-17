Пучок нервов. Остеопат рассказал о рисках синдрома «конского хвоста»

Несмотря на безобидное название, «конский хвост» или «синдром конского хвоста» может принести его обладателю сильные страдания — начиная от слабости в ногах и проблем с мочеиспусканием и заканчивая острой, нестерпимой болью. К каким последствиям он может привести, а также почему его лучше предупреждать, aif.ru рассказал Дмитрий Симкин, врач-остеопат, руководитель клиники остеопатиии.
Если объяснять просто, суть синдрома в том, что пучок нервов, которые выходят из нижней части спинного мозга, повреждается или сдавливается. Давить на него могут, например, гигантская грыжа диска, опухоль позвоночника, а чаще всего — смещенные относительно друг друга позвонки (спондилолистез). Отсюда и крайне неприятные симптомы: болевые ощущения и онемение в области таза, поясницы, промежности, которые могут «отдавать» в бедра и голени, затруднение мочеиспускания, запор и другие нарушения дефекации, «шлепающая» походка.
Как правило, боль и остальные симптомы проявляются достаточно ярко, поэтому человек не может их терпеть и буквально бежит к врачу. Лечение синдрома конского хвоста — только хирургическое. Это экстренная операция — декомпрессия или «освобождение» нервных корешков от того, что их сдавливает.
Игнорирование срочной медицинской помощи может привести к плачевному результату — паралич ног или полная инвалидизация пациента, стойкое расстройство функций мочеиспускания и дефекации. Притом то, насколько сильными будут поражения, зависит от времени, в течение которого продолжались симптомы. Иными словами, чем дольше пациент терпел до обращения за медицинской помощью, тем сложнее будет восстановиться.
А вот вовремя проведенная операция с высокой вероятностью дает благоприятный эффект — уйдет болевой синдром, восстановятся пораженные системы организма. Однако без полноценной реабилитации в этом случае не обойтись, а она может занять довольно длительное время.
Восстановиться пациенту после лечения «синдрома конского хвоста», как правило, помогает врач ЛФК и в обязательном порядке — врач-остеопат. Последний поможет вернуть мышечный тонус, уберет зажимы, вызванные образовавшимися после операции спайками, приведет тело в баланс. Во многих случаях есть возможность выявить и устранить то натяжение тканей в теле, которое, собственно, постепенно привело к смещению позвонка или образованию грыжи диска. Специалист по лечебной физкультуре назначит комплекс упражнений, необходимых для восстановления двигательной активности пациента после хирургии.
Как не допустить развития синдрома конского хвоста?
Огромное значение здесь имеет профилактика состояний, которые в конечном итоге приводят к развитию синдрома — это грыжи поясничного отдела, а также смещение позвонков. Как бы банально ни звучало, но в этом случае крайне важно уделять внимание своему здоровью — укреплять мышечный корсет с помощью спортивных упражнений, следить за удобством и эргономикой рабочего места, выбирать правильную мебель, если ваша профессия связана с работой за компьютером, избегать тяжелых физических нагрузок, способных травмировать позвоночник и привести к той же грыже. Все это превентивные или профилактические меры.
Если же заболевания позвоночника уже дали о себе знать, важно вовремя обратиться за диагностикой и лечением. В зависимости от диагноза это могут быть невролог, хирург или остеопат.
Синдром конского хвоста — относительно редкое заболевание, но возникает оно из-за игнорирования частых и знакомых нам состояний — боль в спине, грыжи, протрузии, последствия различных травм. Чтобы не доводить до крайности, важно вовремя обращаться за медицинской помощью.