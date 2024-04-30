«Птичку жалко». Что стало со знаковыми вещами из советских фильмов

Новелла под названием «Операция “Ы”» была не только третьим по счету появлением на экранах легендарного комического трио из Труса, Балбеса и Бывалого (Георгий Вицин, Юрий Никулин и Евгений Моргунов). Из этой части комедии в народ ушло много выражений — например, «Все уже украдено до нас» или «А где бабуля?». И именно там впервые прозвучала фраза «Тренируйся на кошках» — Балбес сказал ее Трусу, заметив угрожающий взгляд Бывалого. Особого смысла она не имела — кошки-копилки были фарфоровыми, так что «тренироваться на кошках» Трус мог только ради комического эффекта. Что касается самих кошек, вернее, небольших статуэток, которыми эта гоп-компания торговала на рынке до того, как подвернулось денежное дельце, то специально для фильма изготовили несколько десятков этих статуэток, и потом они поселились на складе киностудии. Судьбу их проследить невозможно — есть шанс, что их растащили по домам (или просто разбили случайно), но несколько кошек появились в фильме того же Гайдая «Не может быть» в 1975 году, а еще одна — в картине Александра Серого «Ты — мне, я — тебе» (1976).