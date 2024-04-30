«Птичку жалко». Что стало со знаковыми вещами из советских фильмов

Советские фильмы золотого фонда — это не только хорошие сценарии, удачные реплики, выдающиеся актеры даже в небольших ролях и режиссеры, хорошо знающие, что они снимают. Фильмы времен СССР были наполнены каким-то запредельным количеством мелких деталей, которые превращали обычные вроде бы кадры в настоящее произведение искусства. Причем создавали эти детали буквально из ничего — что-то, конечно, изготавливали специально для той или иной картины, но чаще просто добывали со складов киностудий, которые были, судя по всему, настоящей пещерой Аладдина.
История этого реквизита оставалась за кадром, а повышенное внимание к нему возникло уже в эпоху, когда советское кино перенесли на компактные носители, которые стали доступны всем желающим. И вот тогда всякие кони, кошечки и прочие статуи обрели вторую жизнь. В этом материале aif.ru рассказывает о том, чем примечательны различные вещи из знаковых фильмов советских кинематографистов.
Купальник Лиды — «Операция “Ы” и другие приключения Шурика», 1965
Эта комедия Леонида Гайдая состояла из трех новелл, объединенных главным героем — студентом Политехнического института Шуриком (Александр Демьяненко). В новелле «Наваждение» Шурик усердно готовится к экзаменам — пытается найти нужные книжки в библиотеке, заглядывает в то, что читают другие студенты, простые прохожие и даже памятники, но в итоге «приклеивается» к Лиде (Наталья Селезнева), подруга которой случайно заснула в автобусе. Лида тоже будет сдавать этот предмет, она полностью погружена в изучение конспектов — как и Шурик. Они вместе перемещаются по городу, не отрывая взгляд от тетради. И в результате оказываются у Лиды дома. Там она снимает платье, под которым оказывается очень модный красный раздельный купальник с черной отстрочкой и черным же ремешком.
Этот купальник можно назвать одним из героев новеллы, а вот его история оказывается очень запутанной. Актриса позже рассказывала, что нашла и купила его сама, возможно, то, что предлагали костюмеры, ее не устроило. По другой версии, Гайдай специально искал в меру открытый, но в то же время целомудренный купальник, к которому не будет претензий у чиновников Госкино и худсовета — и нужный фасон удалось найти лишь у спекулянтов. Судя по тому, что в других фильмах этот купальник не засветился, правильной является версия Селезневой. Впрочем, не исключено, что купальник принадлежал студии, а актриса просто забрала его себе после завершения съемок.
Кошки — «Операция “Ы” и другие приключения Шурика», 1965
Новелла под названием «Операция “Ы”» была не только третьим по счету появлением на экранах легендарного комического трио из Труса, Балбеса и Бывалого (Георгий Вицин, Юрий Никулин и Евгений Моргунов). Из этой части комедии в народ ушло много выражений — например, «Все уже украдено до нас» или «А где бабуля?». И именно там впервые прозвучала фраза «Тренируйся на кошках» — Балбес сказал ее Трусу, заметив угрожающий взгляд Бывалого. Особого смысла она не имела — кошки-копилки были фарфоровыми, так что «тренироваться на кошках» Трус мог только ради комического эффекта. Что касается самих кошек, вернее, небольших статуэток, которыми эта гоп-компания торговала на рынке до того, как подвернулось денежное дельце, то специально для фильма изготовили несколько десятков этих статуэток, и потом они поселились на складе киностудии. Судьбу их проследить невозможно — есть шанс, что их растащили по домам (или просто разбили случайно), но несколько кошек появились в фильме того же Гайдая «Не может быть» в 1975 году, а еще одна — в картине Александра Серого «Ты — мне, я — тебе» (1976).
Птичка — «Берегись автомобиля», 1966
Этот предмет обстановки появился в комедии Эльдара Рязанова буквально на мгновение — его даже толком не рассмотреть при просмотре с нормальной скоростью. Но в итоге тоже навсегда остался в советском киноцитатнике. Правда, не в последнюю очередь благодаря персонажу фильма Семену Васильевичу Соколу-Кружкину (Анатолий Папанов), тестю спекулянта Димы Семицветова (Андрей Миронов). Семен Васильевич прославился очень хлесткими фразами, сказанными с неподражаемой интонацией («Тебя посодют, а ты не воруй», «Твой дом — турма»), которыми он напрочь выводит зятя из равновесия. Диму можно понять — к нему только что пришел следователь, он под подозрением, ему грозит тюремный срок… В общем, Семицветов срывается, хватает небольшую фигурку птицы (кажется, это кто-то из хищников) и замахивается на тестя, но сдувается, получив приказ «Полож птичку!».
«Пегас» — «Служебный роман», 1977
Еще один фильм Рязанова — и еще одна почти «птичка». На самом деле речь идет о довольно массивной статуе под названием «Персей и Пегас», копии работы французского скульптора Эмиля-Луи Пико, которая была сделана для снятого в 1950 году фильма Михаила Ромма «Секретная миссия» и с тех пор периодически добывалась со склада «Мосфильма» для различных кинопроектов. До Рязанова пыль со статуи уже отряхивали Гайдай («Бриллиантовая рука») и Татьяна Лиознова («Семнадцать мгновений весны»), но именно в «Служебном романе» «Пегас» сыграл заметную роль — у него почти пять минут экранного времени. По сюжету эту статую активистка Шурочка выбрала для подарка одному из коллег, у которого 50-летний юбилей, и привлекла Новосельцева (Андрей Мягков) к переноске весьма массивной (26 кг) скульптуры. Но они сталкиваются с Калугиной (Алиса Фрейндлих), и между нею и Новосельцевым происходит разбирательство относительно вчерашнего скандала. На съемках «Служебного романа» скульптуру слегка повредили, но она вренулась на склад, а потом «снялась» в фильмах «Мой ласковый и нежный зверь» (1978), «Обыкновенное чудо» (1978), «Формула любви» (1984) и «Ширли-мырли» (1995).
Статуя «Прасковья Тулупова» — «Формула любви», 1984
«Прасковья Тулупова» — название народное, а на самом деле эта мраморная статуя называется «Одалиска (Суламитида)», и она является копией работы итальянского скульптора XIX века Паскуале Романелли. В какой-то момент она оказалась на складе «Мосфильма» и потом использовалась в качестве реквизита в самых разных фильмах. Ее можно увидеть в «Беге» (1970), в «Служебным романе» она скрашивала одиночество сидящего под лестницей Бубликова, потом появлялась в картинах «Вечерний лабиринт» (1980), «Старый Новый год» (1980) и «Васса» (1983). Самой известной «ролью» «Одалиски» стала роль в фильме Марка Захарова «Формула любви», где она изображала Галатею, которую пообещал оживить Калиостро (Нодар Мгалоблишвили). Киножизнь статуи после этого, впрочем, не завершилась — в 2023 году она появилась в фильме Карена Шахназарова «Хитровка. Знак четырех».