Птичий грипп впервые зафиксировали у пингвинов в Антарктиде

Ученые отмечали, что пингвины гнездятся близко друг к другу и проникновение вируса в колонии птиц может привести к быстрому заражению и распространению заболевания. Предыдущие вспышки в Южной Африке, Чили и Аргентине привели к гибели более 500 тыс. морских птиц, включая пингвинов, пеликанов и олушей.