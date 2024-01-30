Птичий грипп впервые зафиксировали у пингвинов в Антарктиде

Более 30 папуанских пингвинов погибли от вируса на Фолклендских островах, уточнило местное Министерство сельского хозяйства.
По данным Научного комитета по изучению Антарктики (SCAR), от вируса также мог умереть один королевский пингвин, однако этот случай еще не подтвержден.
В ноябре 2023 года британские ученые сообщили о появлении штамма HPAIV в Антарктиде. Ранее она являлась единственным регионом, в котором не было зарегистрированных случаев заражения вирусом.
Ученые отмечали, что пингвины гнездятся близко друг к другу и проникновение вируса в колонии птиц может привести к быстрому заражению и распространению заболевания. Предыдущие вспышки в Южной Африке, Чили и Аргентине привели к гибели более 500 тыс. морских птиц, включая пингвинов, пеликанов и олушей.
«Если вирус действительно начнет вызывать массовую смертность в колониях пингвинов, это может сигнализировать об одной из крупнейших экологических катастроф современности», — предупреждали исследователи.
Штамм HPAIV обнаружили в 2021 году, к 2022 году он стал причиной гибели около 90 млн птиц в Европе и США. По данным ВОЗ, случаи заболевания птичьим гриппом среди людей встречаются редко.