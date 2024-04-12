Птенцы императорского пингвина спрыгнули с 15-метровой скалы

Обычно этот вид пингвинов гнездится на свободно плавающем морском льду, а не на шельфовых ледниках, который прикреплен к суше. Такое поведение может быть связано с более ранним таянием сезонного покрытия, вызванным глобальным потеплением. Об этом пишет National Geographic.