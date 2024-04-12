Птенцы императорского пингвина спрыгнули с 15-метровой скалы

В Антарктиде сотни птенцов императорских пингвинов собираются на вершине шельфового ледника, возвышающего примерно на 15 метров над уровнем моря. Движимые голодом, птицы смотрят вниз, будто бы прикидывая, смогут ли они пережить падение, как вдруг одна особь делает первый шаг.
После погружения через несколько минут птенец выныривает и начинает охотиться на рыбу, криль и кальмаров.
Такую картину в Антарктиде запечатлели специалисты при помощи беспилотника в январе 2024 года в заливе Атка. Ученые говорят, что это первая видеозапись, на которой птенцы императорского пингвина прыгают с такой высоты.
Обычно этот вид пингвинов гнездится на свободно плавающем морском льду, а не на шельфовых ледниках, который прикреплен к суше. Такое поведение может быть связано с более ранним таянием сезонного покрытия, вызванным глобальным потеплением. Об этом пишет National Geographic.
По словам ученых, такое поведение довольно редко наблюдается у императорских пингвинов. Скорее всего, птицы прыгнули за двумя взрослыми особями, которые как бы показали, что пора малышам научиться добывать пищу.
Ученые не до конца уверены, что прыжки птиц с утесами напрямую связаны с потеплением в Антарктиде, однако площадь морского льда уменьшается, что вынуждает императорских пингвинов размножаться на шельфовых ледниках. Поэтому такое поведение в будущем может быть довольно распространено.
Судя по оценкам Международного союза охраны природы, популяция императорских пингвинов составляет примерно 500 тысяч особей. Сейчас эти птицы находятся на грани исчезновения во многом из-за изменения климата, которые влияют на естественную среду обитания.
Ранее ученые выяснили, что из-за таяния ледников пингвинам грозит исчезновение.
Анна Морозова