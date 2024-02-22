Психотерапевт назвал два способа снятия стресса зимой

Она уточняла, что задача родителя в это время состоит в том, чтобы задавать вопросы и при их помощи подталкивать ребенка на нужные выводы. Так как у детей с 12 лет начинается процесс сепарации от родителей, что-то требовать или рекомендовать ему будет бесполезно, подчеркивала Дугенцова. Поэтому, по ее словам, подростков нужно не учить, а выслушать.