Психотерапевт нашла объяснение тяге хороших девочек к плохим парням

По словам Антоновой, в основе отношений с плохими парнями лежит треугольник Карпмана — «жертва, спасатель, агрессор». Девушки, которые воспитывались в строгости, вырастают правильными. У них нет права голоса, собственного мнения, они всегда со всем соглашаются.

«А тут вдруг появляется рубаха-парень, душа компании, весь такой уверенный, красивый. Бесспорно, хорошая девочка на уровне биохимической влюблённости будет тянуться к такому парню, чтобы компенсировать свои недостатки и получить мнимое ощущение защищённости», — говорит психотерапевт в беседе с «Вечерней Москвой», добавив, что «плохиши», наоборот, подавляют девушек и манипулируют ими.

Плохие парни привлекают девушек своей уверенностью, хотя она напускная и является психологической защитой. Ведь за «понтами» скрывается просто уязвимый ребёнок, подчеркнула Антонова. Представительницы женского пола выбирают таких мальчиков из-за отношений якобы «без запретов», им трудно устоять перед соблазном попробовать запретный плод. Это даёт мнимое ощущение свободы и вкуса другой жизни, указала специалист.