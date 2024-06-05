Психологи указали на признаки неочевидной измены

Если один из партнеров подозревает другого в эмоциональной измене или сам неверен любимому человеку, нужно обсудить сложившуюся ситуацию и решить, стоит ли сохранять союз и тратить на это силы, сказала психолог Ху. «Что бы вы ни делали, придется принять решение. Оставлять людей в подвешенном состоянии и давать им меньше, чем они заслуживают, несправедливо. Вы можете уйти и позволить своему партнеру быть счастливым с кем-то другим, или остаться и работать над восстановлением ваших отношений», — подвела итог она.