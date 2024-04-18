Психологи рассказали, какое домашнее животное лучше завести в семье с ребенком

Домашние животные хорошо влияют на психику ребенка, обучают его ответственности и терпению. Больше всего пользы и удовольствия от общения с питомцем ребенок получит, если животное будет проявлять к нему ответные чувства, отметила психолог Ирина Таранова. Лучше всего выбрать котенка или щенка, так как эти животные более эмпатичны, чем остальные, отметила она в беседе с Общественной Службой Новостей.