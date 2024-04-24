Психологи предложили научно доказанный способ стать счастливее

Как стать счастливее? Ученые Бристольского университета уверены, что нашли ответ на этот вопрос — достаточно внедрить в свою жизнь определенные привычки. Их гипотеза подтверждается в исследовании, опубликованном в журнале Higher Education.
В статье рассказывается о курсе позитивной психологии «Наука о счастье», который прошли 228 студентов университета. Выяснилось, что свое эмоциональное благополучие студенты оценивали на 10−15% лучше, чем до прохождения курса.
Половине участников исследования удалось сохранить позитивный настрой и после — так как они не отказались от предложенных на курсе практик.
Доктор Брюс Худ, руководитель исследования и автор книги «Наука о счастье: семь уроков хорошей жизни», рассказал о 7 шагах, которые помогут почувствовать себя счастливым.
1. Делайте добро.
Когда мы помогаем кому-то, то ставим его потребности выше своих собственных. И даже такие простые акты доброты, как уступить кому-то место в автобусе или сварить кофе коллеге, делают нас счастливее. Так, в исследовании, опубликованном в 2018 году, говорится, что люди, оказывающие помощь другим, чувствуют себя более удовлетворенными жизнью.
2. Укрепляйте социальные связи.
Если человек поддерживает регулярное общение со своими родными и близкими, у него много друзей и хороших знакомых, он часто вступает в small talk в общественных местах — он чувствует себя счастливее. Разумеется, с интровертами дело обстоит иначе, но в основном социальные связи сильно влияют на ощущение благополучия. О том же, кстати, говорит исследование Гарвардской школы бизнеса, опубликованное в 2022 году.
3. Проживайте любой опыт.
Психологи часто призывают своих клиентов «заземляться», чтобы снижать уровень тревоги — то есть концентрироваться на том, что вы делаете прямо сейчас. Например, когда отхлебываете горячий травяной чай, гладите любимого кота, или когда вас обвевает свежий ветерок, пока вы крутите педали на велосипеде.
4. Концентрируйтесь на позитиве.
Впереди может быть по-настоящему тяжелый день, полный неприятных обязанностей. Однако если мы сконцентрируемся на чем-то, что точно доставит нам удовольствие — например, на том, что вечером нас ждет концерт любимый группы или винная дегустация в кругу друзей, прожить его будет легче. Исследование, проведенное в 2017 году, показало, что взрослые старше 60 лет, которые в течение 11 недель концентрировали свое внимание на положительных моментах, сообщили о том, что чаще чувствуют себя счастливыми.
5. Благодарите других.
Еще один лайфхак — не забывать благодарить людей, которые оказали вам помощь. Полезно также периодически размышлять о том, за что и кому вы благодарны — речь может идти, казалось бы, о самых незначительных вещах, на которые мы прежде не обращали внимание. Муж, как всегда, выгулял собаку за вас утром? Подруга сдала за вас книгу в библиотеку? Ощущение, что вы не безразличны важным для вас людям, что о вас заботятся — бесценно. К таким же выводам, кстати, пришли исследователи из Калифорнийского университета и Университета Майами.
6. Не забывайте про физическую активность.
Бег, плавание, велосипед, горные лыжи, тренировки в спортзале или просто длинные прогулки — любая активность, которая приводит ваше тело в движение, гарантированно улучшает настроение. Так, согласно исследованию Мичиганского университета, даже физическая нагрузка длительностью в 10 минут ежедневно позволяет почувствовать себя лучше в эмоциональном плане.
7. Будьте осознанными.
Последний совет — постараться больше обращать внимания на то, что происходит внутри вас. Что вы ощущаете и почему? По какой причине вам хочется сейчас сделать именно это? Нужно ли заставлять себя заниматься определенными вещами? Для этих целей помогает ведение дневника и практики медитации — уровень стресса и тревоги должен снизиться.