Психологи предложили научно доказанный способ стать счастливее

Еще один лайфхак — не забывать благодарить людей, которые оказали вам помощь. Полезно также периодически размышлять о том, за что и кому вы благодарны — речь может идти, казалось бы, о самых незначительных вещах, на которые мы прежде не обращали внимание. Муж, как всегда, выгулял собаку за вас утром? Подруга сдала за вас книгу в библиотеку? Ощущение, что вы не безразличны важным для вас людям, что о вас заботятся — бесценно. К таким же выводам, кстати, пришли исследователи из Калифорнийского университета и Университета Майами.