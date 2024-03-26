Психологи Гут и Наталевич рассказали, как научиться отказывать без чувства вины

Человек с адекватной самооценкой обычно хорошо разбирается в собственных чувствах, желаниях и потребностях и старается не говорить и не делать того, что ему не нравится или что для него не выгодно. А вот у застенчивых и неуверенных в себе людей со словом «нет» часто возникают проблемы.