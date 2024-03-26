Психологи Гут и Наталевич рассказали, как научиться отказывать без чувства вины

Человек с адекватной самооценкой обычно хорошо разбирается в собственных чувствах, желаниях и потребностях и старается не говорить и не делать того, что ему не нравится или что для него не выгодно. А вот у застенчивых и неуверенных в себе людей со словом «нет» часто возникают проблемы.
Почему нам сложно отказывать
Валерий Гут, разработчик теории адаптивного интеллекта, называет несколько причин, по которым может быть сложно сказать «нет» — родным, друзьям, коллегам и даже незнакомцам на улице. Вот они.
Мы стараемся быть вежливыми.
Нам неловко ставить человека в неудобное положение своим отказом.
Легче согласиться на предложение, чем объяснять, почему оно нам не нравится.
Присутствует страх ссоры (некоторые люди по жизни стараются избегать любых конфликтов, потому что им некомфортно в ситуации конфронтации, и они готовы на все, чтобы сохранить статус кво).
Есть установка, что помогать правильно.
Страшно, что нас посчитают эгоистами.
Прежде чем в очередной раз сказать «да», поразмыслитtнад тем, чем в этот момент мы руководствуемся.
Американский психотерапевт и автор книги «Тренинг уверенности в себе» Мануэль Смит отмечает также, что людям сложно отказывать из-за чувства вины, а оно возникает из-за того, что человек так воспитан.
«Когда в детстве ребенка часто обвиняют в том, что он мало делает, и ругают за то, что он поступает неправильно, у него вырабатывается чувство неловкости, которое не дает ему свободу перед запросами окружающих», — объясняет Валерий Гут.
С этим соглашается психолог Анастасия Наталевич: родители нередко учат, что взрослым нельзя перечить, однако не рассказывают, как отказать вежливо, чтобы избежать ссор и недопонимания. А еще в абсолют возводится идея «послушного ребенка», который выполняет все требования родителей — и если он в какой-то момент становится «неудобным», то тут же видит агрессивную реакцию мамы и папы, а иногда — игнорирование и отвержение.
Зачем нужно отказывать
Разумеется, бывают ситуации, когда отказать мы не можем. Например, если от ответа зависит здоровье и жизнь близких, наше продвижение по карьерной лестнице, взаимоотношения с человеком, который очень нравится.
Да, какие-то вещи делать не очень хочется, но это необходимо — и в этом случае мы ведем себя по-взрослому.
Но бывает и так, что мы вполне можем отказаться от чего-либо без большого ущерба для себя и окружающих — однако почему-то не делаем этого и, стиснув зубы, соглашаемся. Такое поведение чревато неприятными последствиями.
1. Чтобы не стать жертвой мошенников.
Так, в исследовании Калифорнийского университета говорится, что человек, который часто соглашается выполнить просьбы других людей, больше рискует стать жертвой мошенников.
2. Чтобы не выгореть.
Есть и другие «побочные эффекты»: эксперты компании Gallup пришли к выводу, что чем чаще человек соглашается работать сверхурочно, тем быстрее выгорает и теряет баланс между деловыми и личными отношениями.
3. Чтобы укрепить уверенность в себе.
В книге «Нет значит нет. Как перестать быть удобным и научиться отказывать без угрызений совести» Деймон Захариадес отмечает, что умение говорить «нет» не делает из нас плохих людей — а наоборот, может вселить уверенность в себя. Ведь другие люди в этом случае перестают воспринимать нас как безотказных и начинают ценить наше время и силы.
Как сказать «нет»
1. Проанализируйте, что вы чувствуете, когда вам что-то предлагают.
Если это внутренний протест, у вас действительно нет времени на то, чтобы выполнить просьбу и вы просто руководствуетесь тем, что человеку нужно сделать приятное, можно говорить «нет». Самое главное здесь — не обманывать себя и честно признаться, почему вы не хотите этим заниматься.
2. Доброжелательно донесите информацию.
В отказе нет ничего сложного — иногда, озвучив реальные причины, вы даже не обидите человека. Главное — сделать это вежливо, извиниться, быть может, предложить альтернативу. Оправдываться не нужно. Впрочем, если вам комфортнее придумать отговорку, такое тоже можно практиковать.
3. Не берите на себя ответственность за чувства другого.
Вы не отвечаете за чувства другого человека и имеете право говорить «нет».