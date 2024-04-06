Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Психолог Зотова дала советы, как реагировать на желание подростка сменить имидж

В переходном возрасте у подростков часто возникает желание изменить что-то во внешности — проколоть нос, покрасить волосы в яркий цвет и многое другое. Чаще всего у взрослых это вызывает бурю эмоций, и в семье начинается бесконечная череда конфликтов. Как пережить этот период без ссор, разбираемся вместе с психологами.

Источник: Freepik

Главное — принятие

Переходный возраст — это неотъемлемая часть взросления, когда ребенок сталкивается с потребностью изменений как на внутреннем, так и внешнем уровне. Нередко дети копируют образы популярных звезд или сверстников, которые занимают значимую для них позицию, так как подросток хочет быть замеченным и важным, соответствовать своему окружению вне семьи. Об этом Москве 24 рассказала психолог семейного центра «Диалог» Татьяна Зотова.

По словам специалиста, от родителей на данном этапе очень нужно принятие того, что подросток уже не ребенок. Нужно открыто признать взросление, соглашаться на мелкие компромиссы, при этом не принижая новый статус.

«Аргументируйте любые запреты и ограничения. Избегайте фраз-диктаторов: “Нельзя, потому что я так сказал”, — иначе общение зайдет в тупик», — порекомендовала специалист; желания выделиться. Если ребенок однажды придет домой с синими волосами, нужно просто продемонстрировать искреннее удивление, рекомендовала Зотова.

«Не стоит наседать и ужасаться внешнему виду. Внимательно рассмотрите новый образ и узнайте, что заставило подростка изменить внешность», — уверена психолог; важности оставаться значимым взрослым. Нужно быть родителем, который своим опытом и пониманием поддержит, успокоит и убережет подростка от непоправимых поступков, подчеркнула эксперт.

«Позиция “отсроченного действия” поможет сохранить связь с ребенком: “Тебе, конечно, можно будет это сделать, но только после того, как”, — подсказала эксперт; сопротивления. С помощью сопротивления подросток учится определять границы безопасного и недозволенного поведения во взаимодействии со взрослыми. Чтобы у ребенка сформировалась стабильная самооценка, Зотова посоветовала отзываться только о его действиях, а не личности — например: “Эти слова меня задели”.

Без критики и ссор

Важно также избегать назидательности и не вступать в прямое противоречие с ребенком, рассказала психолог социально-реабилитационного центра «Возрождение» Татьяна Светова.

По словам специалиста, всегда нужно помнить о принципе неповторимости: подросток прекрасен, даже если его уникальность сильно отличается от вашей. И если все-таки родитель хочет высказать замечание, то желательно использовать формулу грамотной критики:

рассказать, что хорошо, а что нужно добавить или изменить (конструктивная критика); как это лучше сделать (детализация в подсказку); кто в этом поможет (люди или другие ресурсы); в завершении обязательно похвалить ребенка.

Родителям также нужно понять, что самовыражение — это естественная потребность человека, особенно в подростковом возрасте. Необходимо избавляться от установок, что неформальная внешность — удел хулиганов, рассказала Москве 24 доктор педагогических наук Института дополнительного профессионального образования, профессор Лариса Сикорская.

«Желание понять — двигатель прогресса в отношениях с подростком. Запрет же может усугубить ситуацию. Ребенок должен чувствовать, что вам действительно очень интересно узнать, что же происходит у него внутри.  Доверие и любовь — вот, что поможет вам избежать конфликтных моментов, найти компромисс и решение любой проблемы», — рассказала психолог.

Если родители не справляются с переходным возрастом детей, то можно обратиться за консультацией к специалистам семейных центров. Психологи помогут наладить общение внутри семьи, дадут рекомендации по выстраиванию диалога. А в подростковом клубе у ребенка будет возможность выразить себя, найти новых друзей, определить свои сильные стороны, заключила Сикорская.