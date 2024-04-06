Психолог Зотова дала советы, как реагировать на желание подростка сменить имидж

«Позиция “отсроченного действия” поможет сохранить связь с ребенком: “Тебе, конечно, можно будет это сделать, но только после того, как”, — подсказала эксперт; сопротивления. С помощью сопротивления подросток учится определять границы безопасного и недозволенного поведения во взаимодействии со взрослыми. Чтобы у ребенка сформировалась стабильная самооценка, Зотова посоветовала отзываться только о его действиях, а не личности — например: “Эти слова меня задели”.