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Психолог Соловьёва рассказала, как правильно хвалить детей

По её словам, важен зрительный контакт.

Источник: Freepik

«Когда мы кого-то хвалим, то человек чётко должен понять, за что его хвалят, то есть если вы хвалите ребёнка или подростка, то вы должны сказать, что я хвалю тебя за конкретное действие или личностную черту», — заявила Соловьёва в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, второе правило — сообщение через «я», то есть родитель смотрит на ребёнка и говорит: «Я очень горжусь тем, что…».

«Третье правило — обязательно смотреть на объект похвалы, иначе это всё обесценивает», — сказала эксперт.

Как добавила Соловьёва, похвала должна быть в моменте.

Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с НСН рассказал, как помочь школьникам подготовиться к ЕГЭ.