Психолог Соловьёва рассказала, как правильно хвалить детей

«Когда мы кого-то хвалим, то человек чётко должен понять, за что его хвалят, то есть если вы хвалите ребёнка или подростка, то вы должны сказать, что я хвалю тебя за конкретное действие или личностную черту», — заявила Соловьёва в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».