Психолог рассказала о синдроме вахтера

«Если же ситуация требует нашего ответа (нет возможности ее покинуть) или остается внутренняя потребность как-то отреагировать, наиболее подходящей тактикой может быть доведение ситуации до абсурда. Например, при выслушивании множественных придирок полностью поддержать “вахтера” и добавить всё, что он не успел отметить (“я вам больше скажу, я не только неаккуратно заполняю документы, но еще и постоянно забываю выключить дома утюг”). Обычно человек в позиции преследователя не ожидает подобной реакции, это может снизить уровень его агрессивности в моменте, а иногда стать началом более благоприятного межличностного контакта», — сказала она.