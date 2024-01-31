Психолог рассказала о синдроме вахтера

«Все мы хоть раз в жизни сталкивались с синдромом вахтера, даже если не знали, как это называется. Данный синдром описывает склонность человека, наделенного невысоким социальным положением, демонстрировать свою значимость и власть. И так как реальной власти у него нет, в ход идут чрезмерные придирки, критика, нарочитая агрессивность и создание всевозможных препятствий. Несмотря на говорящее название, данный синдром встречается у людей любых профессий», — объяснила эксперт.
Миросенко рассказала, как выглядит реальность человека с таким синдромом. В транзактном анализе принято выделять особую категорию игр: повторяющихся паттернов при взаимодействии, имеющих как внешнюю форму, так и скрытый психологический подтекст. У каждого человека есть свой набор игр, и чаще всего они нами не осознаются. В случае с человеком с синдромом вахтера можно говорить о психологической игре «Изъян».
«Игра “Изъян” становится основным источником мелких ссор в жизни. Она заключается в том, что человек постоянно ищет изъяны в других, тем самым порождая поводы для конфликтов. Подсознание человека с этой игрой содержит установку “я никуда не гожусь”, но осознавать это слишком больно, поэтому через защитные механизмы психики она обретает внешнюю направленность и превращается в атакующую позицию “они никуда не годятся”. Игра “вахтера” заключается в доказательстве последнего тезиса через принижение других», — сказала психолог.
Для выстраивания грамотного взаимодействия с «вахтером» важно понимать, откуда на самом деле идет его агрессивность, отметила Миросенко. Так проще будет занять эмпатичную позицию и увидеть в нем не самодура, а «взрослого ребенка», проживающего свои травмы доступным ему способом. За действиями «вахтера» стоит потребность в признании, внимании и одобрении, которые он когда-то недополучил в детстве.
По словам специалиста, есть несколько стратегий взаимодействия с «вахтером» и его игрой, например, можно попробовать не реагировать, а в моменте занять позицию наблюдателя. Такая тактика позволит снять напряжение и эмоционально абстрагироваться.
«Если же ситуация требует нашего ответа (нет возможности ее покинуть) или остается внутренняя потребность как-то отреагировать, наиболее подходящей тактикой может быть доведение ситуации до абсурда. Например, при выслушивании множественных придирок полностью поддержать “вахтера” и добавить всё, что он не успел отметить (“я вам больше скажу, я не только неаккуратно заполняю документы, но еще и постоянно забываю выключить дома утюг”). Обычно человек в позиции преследователя не ожидает подобной реакции, это может снизить уровень его агрессивности в моменте, а иногда стать началом более благоприятного межличностного контакта», — сказала она.
Также основой для более конструктивного взаимодействия может стать внимание к личности «вахтера», признание его значимости, сообщила психолог. Постарайтесь найти то, что действительно может вызывать симпатию и уважение. Работать будет тот комплимент, который не вызывает внутренних противоречий, другими словами — искренний.
«Если же у вас остается сомнение, действительно ли стоит применять подход “возлюби ближнего своего” к тому, кто ведет себя с вами агрессивно, помните, что вы делаете это, в первую очередь, не ради него, а ради себя и сохранения своего психологического равновесия», — заключила Миросенко.
24 января доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Александр Кононов рассказал «Известиям», что такое синдром отличника и как его побороть.
По словам психолога, можно назвать три основные причины возникновения синдрома отличника. Во-первых, это влияние семьи, вернее — ожидания со стороны родителей от ребенка, которые ему транслируются. Особенно высок риск развития синдрома отличника у ребенка именно в той сфере, где родители не смогли себя реализовать. Во-вторых, это недостаток внимания со стороны родителей, в результате чего ребенок стремится получить это внимание через похвалу взрослых, прилагая для этого порой титанические усилия. В-третьих, это низкая самооценка самого человека и его попытки повысить ее через признание его достижений другими.