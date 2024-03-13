Психолог рассказала о методе Айвазовского для улучшения памяти при старении

«В качестве когнитивной нагрузки можно использовать хорошо известные приемы. Так, существует техника Фибоначчи, которая подразумевает проговаривание про себя числовой последовательности, где каждое новое число является суммой предыдущих. Техника Пифагора также эффективна. Необходимо вечером вспомнить все произошедшие за весь день события подробно и не нарушая их последовательности. Еще одно упражнение — это ассоциативный метод, то есть придумывание как можно большего количества слов на каждую букву алфавита. Еще есть метод Айвазовского — необходимо смотреть на пейзаж или интерьер в течение нескольких минут, а потом, закрыв глаза, воспроизводить их в памяти», — объяснила Рощина.