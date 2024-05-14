Психолог рассказала о лайфхаках, как справляться со стрессом перед экзаменом

«Это способ психофизиологической саморегуляции человека. Комплекс упражнений помогает перенаправить энергию стресса на решение задач. Например, упражнение “Шалтай-болтай” из комплекса. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки свободно и расслабленно расположены вдоль туловища. Они опущены и болтаются вокруг тела, слегка залетают за спину. Выполняйте скручивающие повороты влево-вправо. Одновременно можно совершать повороты головы. Повторите 30−40 раз или столько, сколько возможно. Крутиться должно быть приятно, а боли быть не должно. Эти движения снимут возрастающее напряжение. Экзамены — лишь маленькие этапы на большом пути. Постарайтесь не придавать им сверхзначимости: это важный опыт, но он не стоит потраченного здоровья», — резюмировала Карась.