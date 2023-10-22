21:42 (мск), источник: Газета.Ру

Психолог рассказала, какие дети становятся обидчиками и жертвами школьной травли

Всем участникам детского буллинга — как обидчикам, так и жертве — можно дать личностную характеристику. Об этом в статье «Газеты.Ru» рассказала Ольга Бочкова, клинический психолог, детский и подростковый психотерапевт, основатель Академии безопасности Ольги Бочковой.

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Источник: РИА "Новости"

«Зачинщики школьного буллинга успешно общаются в классе. Они авторитетные, иногда авторитарные. Могут подчинять себе других детей. Нетерпимы к окружающим, имеют высокий уровень притязаний, считают себя правыми во всем», — заявила Ольга Бочкова.

При этом психолог подчеркнула, что некоторые из зачинщиков сами имеют травмирующий опыт травли в прошлом, поэтому для своей защиты становятся агрессорами.

По словам специалиста, под влияние зачинщика с сильной позицией попадают дети с низкой самооценкой или отсутствием опыта нормального общения. Таким образом формируется «свита» обидчика — присоединившиеся.

Ольга Бочкова уверила, что жертвами травли чаще всего становятся самые обычные дети, оказавшиеся не в то время и не в том месте.

«Даже стабильного ребенка из понимающей семьи можно подавить. Но есть исследования, которые показывают, что среди пострадавших от буллинга бывают тревожные, зависимые дети, которые испытывают трудности в общении со сверстниками и острую неудовлетворенность собой. Случаются и обратные ситуации: жертвами травли оказываются дети с высоким уровнем конфликтности, который провоцирует травлю», — объяснила детский и подростковый психотерапевт.

Эксперт отметила, что оставшиеся дети внутри коллектива, но вне травли — это так называемые свидетели.

«Они дистанцируются от буллинга, воспринимают его как нечто опасное для себя. Не имеют определенной позиции, не занимают ничью сторону, поскольку плохо понимают коллективный процесс. И без посторонней поддержки боятся проявить себя», — подытожила клинический психолог.

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