Психолог раскрыла, как узнать человека по его рабочему столу

Выделяются два кардинально разных подхода к тому, как должно быть организовано пространство на рабочем столе. Первый — стремление поддерживать на рабочем столе безукоризненный порядок, отметила эксперт.

«Человек приводит рабочее место в идеальное состояние, когда нуждается в предсказуемости и контроле во всех сферах своей жизни. Это результат внутренней тревоги или страха, которые являются базовыми эмоциями для такого человека», — объяснила психолог в беседе с радио Sputnik.

У таких людей часто возникают сложности с доверием к миру и окружающим людям, но они могут быть очень лояльны к тем, кого считают «своими», хотя и будут стремиться их подавить, продолжила она. Всё новое для них воспринимается с трудом, нетипичные ситуации выводят их из равновесия, зато в рамках своей сферы они могут быть специалистами очень высокого уровня, так как сильно сфокусированы на одном деле. В основном такие люди не очень склонны к эмпатии, но контролирующие функции способны выполнять с блеском.

Вторым подходом к тому, как должно выглядеть рабочее пространство является абсолютное пренебрежение к порядку. На столах таких людей царит необузданный хаос, подчеркнула тренер.

«На столе перемешались кружки, бумаги, огрызки. Картина мира человека, который работает за таким столом, кардинально отличается от представлений других людей. Такие люди важные решения принимают на основании не доминирующих, а второстепенных характеристик предметов, явлений», — добавила Комарова.

Она пояснила, что такие люди из-за своего «необычного» взгляда на мир и частого непонимания со стороны общества нередко замкнуты и отгорожены от остальных. В то же время они сильно привязываются к тому человеку, с которым им удаётся найти общий язык. При этом соблюдение правил и норм для них — настоящая пытка. Однако такие люди умеют замечать неочевидные взаимосвязи, которых не увидят обладатели ортодоксального мышления.

Но помимо двух крайностей есть и разного рода промежуточные варианты. К примеру, люди с мягким нравом, которые стремятся найти гармонию в себе и вокруг себя, могут ставить на стол репродукции картин и открытки, фотографии своих близких или домашних животных. Их рабочее место будет смотреться красиво и аккуратно, но фанатичного порядка на нём не будет, подытожила бизнес-тренер.

А ранее психотерапевт вступился за людей, устраивающих бардак на рабочем столе. Он пояснил, что излишняя аккуратность говорит о чрезмерном педантизме, который ведёт к непродуктивности. Врач добавил, что у перфекционистов чаще всего на столе всё лежит по «линеечке», и призвал не устанавливать жёстких рамок в организации рабочего места.