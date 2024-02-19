Психолог раскрыл 7 секретов, как удержать баланс между работой и личной жизнью

А чтобы перестать смешивать работу и личную жизнь, нужно обозначить границы. Стоит зафиксировать временные промежутки, когда вы будете доступны по работе и для близких. Если же дёргают 24 на 7 и кажется, что вы незаменимый сотрудник, не обольщайтесь. Это говорит о том, что в компании специально создан бардак и проще «выжимать» одних сотрудников, чтобы потом заменить их.