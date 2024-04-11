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Психолог прокомментировал создание нейросети для определения легкодоступных девушек

Теперь «умельца», создавшего нейросеть для поиска легкого секса, ненавидит весь интернет. Что пошло не так?

Источник: Reuters

Что произошло

Предпосылки к созданию нейросети.

На разработку «сервиса» молодой человек потратил год — свой проект он назвал Whore AI и описывает как «нейросеть, вычисляющую “давалок”». «Моя мотивация создать эту нейронку была в том, что я очень много денег и времени тратил на девушек, которые ничего не хотели дать мне взамен, — рассказывает парень. — Большинство моих свиданий всегда заканчивалось морозом со стороны девушки. Ни о каком доступе к телу, тем более на первом свидании, не могло быть и речи».

При этом автор вирусного поста в X/Twitter отмечает, что «успешность» свидания никак не зависела от его внешности или поведения.

Он мог «нести полный кринж и выглядеть как бич» и завершить встречу сексом, а мог быть хорошо одетым и вести высокоинтеллектуальные беседы, но при этом все равно встретить отстранение и отказ.

На «успех» не влияли и параметры спутниц — и тогда парень задумался о том, что, возможно, «у девушек, которые быстро и охотно идут на половой акт с мужчинами, есть особые паттерны во внешности и общении». «Речь про микроскопические признаки, которые не может увидеть и распознать человек, но зато могла бы увидеть машина», — объясняет свою идею создатель Whore AI.

Принцип работы Whore AI

Цель нейросети — «сэкономить время и запас самооценки мужчины». Для создания такой системы он собрал датасет — объемные переписки с девушками и их фото: в него вошли 50% чатов с теми, кто согласился на секс, и 50% с теми, кто отказал. В такой массив данных вошли и личные сообщения молодого человека, и переписки незнакомых ему людей, которых он нашел в чатах знакомств и попросил поделиться для своей работы, а также «персональные данные учеников» коучей по пикапу, которые он попросту купил у самих блогеров.

Затем он обучил саму нейросеть — программа, ориентируясь на фото девушки и переписку с ней, может показать, насколько вероятен секс с ней на первом свидании.

«Подопытными», кто проверил нейросеть на себе, стали участники «пикап-чатов» — и за пару месяцев «из 78 задокументированных свиданий интимом с проникновением закончились 75 свиданий». Сам образ Whore, так называемой «давалки», молодой человек не раскрыл, однако оставил открытую ссылку на свой «сервис».

Реакция пользователей

Пост мужчины вызвал шквал критики в свой адрес. Его, к примеру, обвинили в лицемерии и отметили, что мужчинам не нравятся женщины, которые занимаются сексом на первом свидании, но при этом они же готовы тратить год своей жизни, чтобы найти таких, и считают «коварными» тех девушек, кто отказывает им в интиме после первой встречи.

Некоторые девушки отметили, что хотели бы похожую «нейронку», умеющую работать с мужчинами и определять, может ли он изнасиловать и убить, есть ли у него жена и дети и какой у него процент агрессивности.

Некоторые усомнились в правдивости истории, а также проверили, с кем из известных личностей, по мнению нейросети, у них может случиться секс на первом свидании.

В список с практически 100-процентной вероятностью интимной близости попал, к примеру, Пупсень из «Лунтика».

Мнение специалиста

Кирилл Яковлев, Практикующий психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии, автор книги.

Еще в XIX веке итальянский врач-психиатр Чезаре Ломброзо выдвинул теорию, согласно которой имеется связь между анатомическими особенностями человека и его склонностью к совершению преступлений. Основоположник криминальной антропологии считал, что преступники имеют определенные физические признаки (стигматы) в строении черепа (и не только).

Современная психология не вполне разделяет данную теорию, так как на формирование нашей личности больше всего влияет опыт (положительный и отрицательный) взаимодействия с другими людьми, начиная с рождения и до самой старости, а также способность анализировать данный опыт, учитывая возможные ошибки собственного мышления (когнитивные искажения).

На сегодняшний день с помощью искусственного интеллекта можно обработать большое количество данных и получить результат. Но прежде чем верить конечным данным расчета машины, стоит внимательно изучить первичную концепцию автора исследования и выяснить, насколько она:

  • верна,
  • этична,
  • проверяема и подтверждаема.

Чезаре Ломброзо тоже изучил антропометрические данные множества преступников и выявил определенные закономерности. Но сама идея взаимосвязи между преступником и его внешностью не выдерживает никакой критики.

Сам факт идеи создания подобной нейросети, естественно, вызовет негативную реакцию у многих. Ведь так устроено, что мужчина добивается женщину. И по степени его заинтересованности женщина может сделать выводы о серьезности намерений мужчины и его готовности к долгосрочным отношениям. А если парень не готов добиваться девушку, то значит, она ему особо и не нужна.

Если же девушка готова на интимную связь при первой встрече, то это в некоторых случаях (но далеко не всегда) может говорить о наличии у нее психологических травм. Довольно часто такие девушки чувствуют себя никому не нужными и брошенными.

Причин для этого может быть много — начиная от излишне критикующей мамы или развода родителей, заканчивая первыми тяжелыми отношениями.

Чтобы избавиться от таких негативных ощущений, некоторые девушки прибегают к так называемым компенсаторным стратегиям и встречаются с разными парнями. Где-то в глубине душе они чувствуют, что никому не нужны больше, чем на несколько дней. И вместо того, чтобы исправить «поломки» в мышлении и поменять свою жизнь, они готовы на мимолетные знакомства, обрекая себя на неминуемое одиночество с последующими выводами «все мужики козлы — им нужно только одно» или «рожу для себя».

Отсюда вытекает вопрос: можно ли использовать ИИ для достижения своих целей, осознавая это?

В таком случае почему бы не создать нейросеть по поиску лиц, которых можно обмануть и заполучить у них деньги? Это будет приемлемо? Ведь ИИ находит для нас людей со своими слабостями, а мы просто этим пользуемся. И кто мы после этого?

К счастью, как и в случае с Чезаре Ломброзо, антропометрия не может свидетельствовать ни о наших склонностях к насилию, ни о нашей готовности к безразборному сексу, ни о нашей доступности к мошенникам, и ни о чем другом. Мы можем многое узнать о себе или другом человеке, но это определяется не по лицу, а с помощью определенных диагностических методик и тестов.