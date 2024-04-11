Психолог прокомментировал создание нейросети для определения легкодоступных девушек

Цель нейросети — «сэкономить время и запас самооценки мужчины». Для создания такой системы он собрал датасет — объемные переписки с девушками и их фото: в него вошли 50% чатов с теми, кто согласился на секс, и 50% с теми, кто отказал. В такой массив данных вошли и личные сообщения молодого человека, и переписки незнакомых ему людей, которых он нашел в чатах знакомств и попросил поделиться для своей работы, а также «персональные данные учеников» коучей по пикапу, которые он попросту купил у самих блогеров.