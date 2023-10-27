Психолог предостерегла от раннего украшения дома к Новому году

«Начиная подготовку к празднику слишком рано, мы рискуем превратить торжественную обстановку в будничную, потерять нужный настрой и лишиться самого важного ощущения — предчувствия чудес. Окунаться в предновогодние хлопоты стоит постепенно, особенно тем, кто большее удовольствие получает не столько от самого праздника, сколько от подготовки к нему. Поэтому незачем слишком торопить события», — сказала Игонина.

По ее словам, лучше разделить подготовку праздника на этапы — например, выбрать и заказать подарки заранее, чтобы не покупать их в декабре в последний момент.

«Заранее, за пару месяцев, можно подумать о том, где проведете праздник и как все оформите, начните присматривать в магазинах подарки, отличающиеся оригинальностью, а не просто соответствующие тематике, подумайте о канцелярии — именно осенью появляются календари и ежедневники на следующий год. А еще можно начать формировать собственную праздничную программу в случае, если остаетесь дома и принимаете гостей: подбирать музыку, готовить сюрпризы и составлять меню. Все перечисленное поможет подготовиться без спешки, не “перегореть” заранее и оставаться бодрыми в праздничную ночь», — добавила психолог.

Она отметила, что если хочется украсить дом задолго до праздника, то лучше ограничиться единичной праздничной атрибутикой и декором.