Психолог предостерег родителей от гиперопеки детей перед ЕГЭ

«Вместо того, чтобы успокоиться, подумать и попытаться его решить, возникает паника. Или, наоборот, он может резко забыть то, что всегда отлично знал. После сдачи наступает разочарование и страх. Важно понять, волнение перед экзаменом — нормальная реакция, как и понимание того, что в случае неудачи можно пересдать, что жизнь не рухнет. Гиперопека лишает ребенка этого», — сказал эксперт.