Психолог предостерег родителей от гиперопеки детей перед ЕГЭ

Дети в гиперопеке лишены свободы, самостоятельности и самореализации. Особенно тяжело сейчас выпускникам школ, ведь родители не дают им нормально готовиться к ЕГЭ и вредят психике, рассказал «Газете.Ru» Станислав Самбурский, автор Дзен-канала «Экологичный психолог», клинический психолог «Клиники доктора Аникиной».
«Переход принципа “мама жизнь прожила, она лучше знает” в патологическое воспитание опасно. У детей развивается невроз, источником которого являются конфликт между внутренними желаниями, потребностями и долгом, моральными принципами и личными привязанностями. Доказано, что синдром навязчивых состояний приводит к ожирению, бронхиальной астме и депрессии», — объяснил он.
По словам психолога, к общим последствиям гиперопеки относятся: низкая самооценка; зависимость от чужого мнения; безынициативность; отсутствие критического мышления; невозможность справиться со стрессом.
«Все пять пунктов осложняют процесс подготовки к ЕГЭ и его сдачу. К сдаче экзаменов готовят чуть ли не с начальной школы. Последние два года обучение превращаются для выпускников в беспрерывный стресс. Одни готовятся самостоятельно, другие с репетитором. Выпускникам нужна опора, и только родители могут ее дать. В случае с гиперопекой это невозможно», — подчеркнул специалист.
Самбурский заявил, что в этих случаях родители душат детей контролем за оценки, за зубрежь материала, за занятия с репетитором
«В основном матери, редко отцы, чрезмерно боятся провала. Данный страх — причина собственных внутренних проблем. Он распространяется на ребенка, который становится заложником неразрешенных конфликтов родителей, которые всеми силами пытаются оградить его от плохого результата. Вместо поддержки у выпускника в голове доминируют мысли: “не сдам ЕГЭ — жизнь окончена”, “родители перестанут меня любить”
Минимальный опыт проживания стрессовых ситуаций с высоким уровнем тревожности приводят к тому, что на экзамене ребенок может встать в ступор от примера, которого раньше в жизни не видел.
«Вместо того, чтобы успокоиться, подумать и попытаться его решить, возникает паника. Или, наоборот, он может резко забыть то, что всегда отлично знал. После сдачи наступает разочарование и страх. Важно понять, волнение перед экзаменом — нормальная реакция, как и понимание того, что в случае неудачи можно пересдать, что жизнь не рухнет. Гиперопека лишает ребенка этого», — сказал эксперт.
Особенно тяжело, когда родители хотят, чтобы ребенок реализовал их несбывшуюся мечту, то есть стал тем, кем не хочет быть.
«Например, учить химию, когда ты ее терпеть не можешь и не хочешь быть врачом, деструктивно. Энергия ребенка рано или поздно вырвется наружу в лучшем случае в виде протеста, в худшем — в зависимости», — заявил Самбурский.
Кроме этого, часто родители при подготовке в ЕГЭ запрещают детям встречаться с друзьями, заниматься хобби или спортом. Причина — это отвлекает. Но любому человеку нужен отдых, дети — не исключение. Послушный ребенок исполняет волю родителей и целыми сутками сидит за учебниками. Как итог — снижение мозговой активности и плохие результаты.
«В случае доминирующей гиперопеки дети лишены собственного мнения. Они всегда ждут, что им скажут взрослые. Во время сдачи экзамена, как бы хорошо они не подготовились, им страшно выполнять задания. Особенно это касается творческой части. Выбрать самостоятельную стратегию деятельности невозможно, так как доминирует неуверенность в правильности ответа. Низкая самооценка не дает поверить в себя и начать выполнение задания», — добавил он.
Сдать ЕГЭ важно, но еще важнее то, как выпускник будет себя реализовывать в новых условиях вне школьных стен. Ходить за ручку с родителями в вуз — плохая идея.
«Постоянно бояться, так как впервые придется решать проблемы самому — тоже тяжело. Поэтому родителям как можно скорее нужно понять, что у них в семье гиперопека, которая портит жизнь всем», — резюмировал психолог.