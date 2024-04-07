Психолог Пестрякова объяснила, почему снятся кошмары и как от них избавиться

Она рассказала, что сновидения возникают из-за постоянного анализа мозгом получаемой информации. Во время ночного отдыха она из краткосрочной памяти переходит в долгосрочную, что может привести к появлению кошмаров. Например, если накануне человек посмотрел фильм-катастрофу, то ему может присниться, что он сам стал участником трагических событий.