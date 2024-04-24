Психолог перечислила признаки «детского» ПТСР

Заподозрить у себя «детский» ПТСР можно, проанализировав свое поведение — как в дружеских, романтических, так и деловых взаимоотношениях. Симптомы, которые должны насторожить, перечисляет психолог Анна Ранкл.
1. Сложности с вниманием, памятью и концентрацией.
Такие проблемы бывают у многих, однако они также могут указывать на ПТСР — как у детей, так и у взрослых со сложным детством. Дело в том, что постоянное пренебрежение ребенком или эмоциональное насилие в семье могут вызывать в его мозге изменения, которые влияют на обучение, память и фокусирование на задачах.
2. Паралич при принятии решений.
Среди признаков, указывающих на «детский» ПТСР, — стремление абстрагироваться в сложных ситуациях, ощущение растерянности и паралича, когда необходимо принять какое-то решение. Психологи объясняют это «эмоциональной дисрегуляцией» и «дисрегуляцией нервной системы», которая развивается как психологическая защита ребенка на какую-то травму.
Таким образом в детстве он научился отключаться от происходящего, «закрывать глаза», чтобы не думать о чем-то по-настоящему ужасном.
Как стратегия выживания это очень эффективно, однако во взрослой жизни в кризисных ситуациях важно трезво оценивать происходящее, рассуждать и принимать взвешенные решения.
3. Проблемы с контролем эмоций.
Контролировать какие-то сильные эмоции вам очень сложно — вы часто принимаете чьи-то слова очень близко к сердцу, буквально утопаете в грусти или не можете справиться со вспышками ярости.
Отказ, критика, осуждение, давление — любой триггер заставляет вас испытывать сильнейшие эмоции, которые тут же берут над вами власть.
Дело в том, что у людей, травмированных в детстве, подавлена работа левой передней коры мозга, которая смягчает эмоциональные реакции, возникающие в правой. Из-за этого рационально оценивать то, что вы чувствуете, сложно — ваша депрессия всегда гипертрофирована, а влюбленность буквально накрывает с головой.
4. Много конфликтов.
Вы часто ссоритесь с членами семьи, друзьями, коллегами, конфликты регулярно вспыхивают с абсолютно незнакомыми людьми в общественных местах.
Признаком ПТСР это может быть по той причине, что в детстве вы росли без нужных ролевых моделей или вас в целом не особо воспитывали взрослые.
Дисрегуляция нервной системы также влияет на то, как вы коммуницируете с людьми и как сильно поддаетесь эмоциям. К слову, именно поэтому отношения с травмированными людьми так часто разваливаются — их партнерам действительно очень сложно.
5. Избегание контактов с людьми.
Вы часто делаете все, чтобы избежать ситуаций, в которых вас окружают другие люди. Уклоняетесь от новых знакомств, от перевода с удаленки в офис, держите на расстоянии вытянутой руки людей, которые хотят с вами сблизиться, отстраняетесь от тех, кто любит вас. В итоге вы часто ощущаете свою изоляцию и одиночество — хотя чувствуете, что без людей вам гораздо спокойнее и комфортнее.
6. Страх быть брошенными.
Другая сторона медали — у вас настолько низкая самооценка и вы так боитесь одиночества, которое для вас приравнивается к неполноценности, что вы готовы терпеть отношения, которые вас не устраивают в полной мере. На них вы можете потратить лучшие годы вашей жизни, потому что мысль о том, что вы останетесь одни, невыносима.
7. Притягивание «плохишей».
Вы можете обнаружить, что к вам тянутся личности с сомнительной репутацией, деструктивным поведением и наклонностями абьюзеров. Это происходит опять-таки из-за эмоциональной дисрегуляции: вы плохо разбираетесь в людях и не понимаете, кто достоин доверия, а кто нет. В итоге вы привязываетесь к ним, и разорвать токсичные отношения бывает очень сложно.
8. Тревога, депрессия и другие расстройства.
Еще один симптом «детского» ПТСР — наличие каких-то других проблем с ментальным здоровьем. Доказано, что они напрямую связаны с какой-либо травмой.
9. Зависимости.
Если вы курите, периодически злоупотребляете спиртным или наркотическими веществами, это может говорить о том, что таким образом вы пытаетесь сбалансировать эмоциональную дисрегуляцию. Иными словами — успокоиться.
10. Переедание.
Еще один вид зависимости — уже от сладкой и жирной пищи, который может привести к избыточному весу. Однако дело тут не только в том, что вы никак не можете заставить себя питаться более осознанно: детская травма может влиять на метаболизм и гормоны, которые управляют аппетитом. В том числе поэтому вы можете, например, не чувствовать насыщения.
11. Беспричинные проблемы со здоровьем.
Травмы, полученные в детстве, напрямую связаны с мигренями и иммунными заболеваниями — так же, как и с возникновением диабета, онкологии и болезнями сердца и сосудов. В том числе виноват хронический стресс, который вы испытывали на протяжении длительного времени и который ваш организм так и не «переработал».