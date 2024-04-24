Психолог перечислила признаки «детского» ПТСР

Вы часто делаете все, чтобы избежать ситуаций, в которых вас окружают другие люди. Уклоняетесь от новых знакомств, от перевода с удаленки в офис, держите на расстоянии вытянутой руки людей, которые хотят с вами сблизиться, отстраняетесь от тех, кто любит вас. В итоге вы часто ощущаете свою изоляцию и одиночество — хотя чувствуете, что без людей вам гораздо спокойнее и комфортнее.