Психолог ответил, почему людей бесят опечатки в тексте

«Невротики не переживают, когда собеседник ставит удаление неправильно, но раздражаются, когда видят опечатки. Неуживчивые и нетерпимые люди часто демонстрируют “аллергию” на грамматические ошибки. Это связано с тем, личностные черты индивидуальны, все люди имеют разные требования внимания к деталям и разный уровень эмоциональной чувствительности», — объяснил он.

По словам психолога, опечатки в тексте могут нарушать социальные нормы грамотности, которые считаются важными для общения и образования. Люди, которые ценят чистоту и точность языка, могут судить об авторе текста по его опечаткам и делать выводы о его интеллекте и профессионализме. Опечатки могут также снижать доверие к автору, если воспринимаются как признак небрежности, лени и неуважения.

Опечатки в тексте могут повлиять на психическое состояние читателя, вызывая у него стресс, напряжение или фрустрацию, поскольку они затрудняют понимание текста.

«В рабочей переписке опечатки вызывают особое раздражение, поскольку требуют больше усилий для его обработки. В случае конфликтной ситуации получатель письма может использовать опечатки в письме оппонента, чтобы показать остальным участникам процесса, что это ленивый, небрежный человек, с которым не стоит иметь дело», — добавил специалист.

Тыкать в опечатки, орфографические ошибки и просторечные выражения на письме любят люди, которые сами далеко небезупречны в грамотности.

«Часто это связано с невротизмом и неуживчивостью. Особенно любят придираться к “одел/надел” люди, которые имеют низкую самооценку. Они ищут повод для критики и конфликта, чтобы компенсировать свои комплексы, даже если кроме этого правила не знают больше ничего», — констатировал психолог Самбурский.

Опечатки в тексте бесят людей по разным причинам, которые связаны с их личностью, социальными нормами, психическим состоянием и контекстом коммуникации. Однако это не значит, что опечатки всегда плохи или недопустимы, отметил он.