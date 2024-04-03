Психолог объяснила, почему возникают ночные кошмары

«Причина может быть не такой очевидной и даже не связанной с вами. Например, ваша бабушка жила в блокадном Ленинграде. Вы слышали ее рассказы, знаете, как было тяжело ей и семье. И поэтому поездка в Санкт-Петербург подсознательно проассоциировалась с чем-то страшным. Поэтому вам и приснился кошмар. Особенно часто такое происходит с эмпатичными, тонко чувствующими людьми. Таким образом бессознательное пытается донести до сознания какую-то важную информацию», — отметила психолог.