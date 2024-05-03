Психолог объяснила, почему молодые парни хотят отношений со взрослыми женщинами

«Но пара может столкнуться с закономерным вопросом — разница в поколениях. Разные интересы, взгляды на жизнь и времяпрепровождение. И тут у нее всегда есть выбор: оставить все как есть, связь между любящими на основе бытовухи, детей и коммунальных проблем, или научиться новому у партнера, попробовать понять его мир, увидеть мир глазами любящего человека. И вторая популярная проблема — общественное мнение, куда обычно входят близкие родственники и друзья осуждающие выбор. Здесь помогут “здоровые границы” пары и выстраивание системы договоров в семейной системе. Каждый имеет право на свое мнение, но не всегда его обязательно спрашивать или озвучивать», — резюмировала она.