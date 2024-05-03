Психолог объяснила, почему молодые парни хотят отношений со взрослыми женщинами

О том, почему молодых парней привлекают взрослые женщины, «Газете.Ru» рассказала психолог Бояркина.
«Зигмунд Фрейд сказал бы, что все понятно: “У вас непрожитый Эдип..”, имея в виду то, что отношения молодого парня — это следствие незавершенных отношений с матерью и перенос детского влечения к матери на зрелых женщин. Комплекс Эдипа происходит в момент, когда ребенок мужского пола испытывает привязанность к матери. При этом он идентифицирует себя с отцом по принципу общей половой принадлежности и бессознательно копирует его модель поведения. Таким образом возникает конкуренция за право обладать близостью с матерью», — объяснила она.
По словам психолога, ребенок может проявлять враждебность к отцу и встать на его место по отношению к матери: «Я буду твоим мужем».
«Проходя этот этап в норме, ребенок мужского пола “проигрывает отцу в конкуренции за мать”, как объяснял Фрейд, и становится отдельной личностью мужского пола. Так происходит у мальчиков здоровая сепарация с матерью. Но ребенок по разным причинам может не завершить сепарацию и остаться в бессознательной конкуренции с папой, и тогда этот процесс будет перенесен во взрослые партнерские отношения», — подчеркнула специалист.
В продолжение психоаналитической теории можно рассматривать вариант поиска безопасности — «Ты взрослее, мне с тобой спокойнее», или экспертности «Научи меня, поделись опытом».
«Могут ли отношения быть “здоровыми” у молодого парня и взрослой женщины? Объективно — да. Если оба берут на себя ответственность за партнерство, понимают свои потребности и могут их транслировать друг другу, совпадают ценности и цели конкретных отношений», — добавила эксперт.
Мужчины могут выбирать женщин «постарше» по нескольким причинам.
«Во-первых, зрелая женщина самодостаточна, понимает, что хочет от жизни, и “меньше выносит мозг” по пустякам, имеет свое мнение и отделяет его от социально одобряемого. Во-вторых, она может быть финансово независима, т.к. состоялась в профессиональном плане — то есть, не будет вешать все обязательства на партнера. В-третьих, она интеллектуально развита и имеет широкий кругозор и опыт, может поддержать тему любого разговора. Также может иметь больше опыта в интимной близости и готовность к экспериментам», — рассказала психолог.
Причины, заявила Бояркина, могут быть разные. Прямой корреляции разницы в возрасте и счастья внутри отношений и брака не зафиксировано. Неравные браки по возрасту могут быть счастливыми. Климат в семье зависит от двух партнеров и их готовности быть в контакте друг с другом, заботиться об отношениях, а не от количества лет, которые прожил каждый.
«Но пара может столкнуться с закономерным вопросом — разница в поколениях. Разные интересы, взгляды на жизнь и времяпрепровождение. И тут у нее всегда есть выбор: оставить все как есть, связь между любящими на основе бытовухи, детей и коммунальных проблем, или научиться новому у партнера, попробовать понять его мир, увидеть мир глазами любящего человека. И вторая популярная проблема — общественное мнение, куда обычно входят близкие родственники и друзья осуждающие выбор. Здесь помогут “здоровые границы” пары и выстраивание системы договоров в семейной системе. Каждый имеет право на свое мнение, но не всегда его обязательно спрашивать или озвучивать», — резюмировала она.