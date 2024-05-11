Психолог объяснила, почему люди ощущают симптомы несуществующих болезней

Такое бывает и у обычных людей, которые начинают читать про заболевания в сети. В этом случае человек как бы отгораживается от мира и начинает активно прислушиваться к своему телу и замечает те симптомы, которые не замечал раньше. Как только человек перестает пристально следить за своим телом, симптомы исчезают. Сразу оговорюсь: это не ипохондрия, это уже более такое тяжелое состояние. Ипохондрик постоянно ощущает эти симптомы, они не проходят.