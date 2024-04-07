Психолог объяснила, почему алкоголики и наркоманы по-разному понимают чужие эмоции

«Важно разделять формы зависимости. Мы провели исследование, в ходе которого установили, что люди с наркотической зависимостью имеют низкий внутриличностный, но у них относительно неплохо сохранен межличностный эмоциональный интеллект. Чтобы достать вещество, им необходимо преодолеть большое количество преград, уметь договариваться, понимать эмоции других в своих целях, этим может гипотетически объясняется такая закономерность. Те люди, которые употребляют наркотики и еще не имеют органических повреждений мозга, — жизнестойкие, ловкие», — рассказала Кочетова.