Психолог объяснила, как правильно подобрать себе хобби

«Другой прекрасный вариант обнаружения интересного хобби — обращение к тому, что так нравилось в детстве. Благо, что для того же, например, коллекционирования редких сортов суккулентов, освоения мастерства иллюстрации в абсолютно любом возрасте или же плетения макраме возможностей стало гораздо больше, чем раньше», — сказала специалист.