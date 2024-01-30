Психолог объяснила, что для победы над прокрастинацией нужно «есть слона по кусочкам»

«Прокрастинация — это вид саморазрушительного поведения человека. Во многом из-за того, что на её фоне возникает чувство тревоги и вины. Человек начинает переживать, что ничего не делает, и даже испытывать негативные чувства к самому себе. На окружающих, которые, как кажется, дали непосильную задачу, может копиться и выливаться чувство гнева. Чтобы избежать прокрастинации и ее негативных последствий, нужно стараться равномерно распределять нагрузку и не переутомляться», — говорит преподаватель Московского института психоанализа и эксперт платформы «Академика».