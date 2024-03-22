Психолог объяснил, почему весной больше стресса и выгорания

«Дополнительно эмоциональные всплески характерны и для метеочувствительных людей: весна не отличается стабильностью в погоде. Совокупность вышеупомянутых причин делает этот период невыносимым. Также “побочка” весеннего выгорания напрямую зависит от того, находится ли человек в стрессе. Он изматывает, вытягивает все соки и не дает возможности адекватно реагировать на изменения. В группу риска попадают те, кто находится в тяжелом психологическом состоянии больше двух недель. Тогда у них можно наблюдать головные боли, перепады настроения, раздражительность, плаксивость и так далее», — добавил эксперт.