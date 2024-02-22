Психолог объяснил, почему родители не должны жить ради ребенка

Фокус внимания на семью важен, однако те, кто полностью отказываются от своего счастья, живут только ради детей, могут нанести вред как себе, так и детям, особенно в период сепарации. Об этом «Газете.Ru» рассказал Станислав Самбурский, автор Дзен-канала «Экологичный психолог», клинический психолог «Клиники доктора Аникиной».
«Сепарация — естественный и необходимый этап развития ребенка. Ребенок формируется как самостоятельная личность, с выраженной идентичностью, которая способна на автономные поступки и жизнь. Сепарация состоит из 4 стадий: отделение, протест, возвращение, консолидация. Каждая стадия сопровождается разными эмоциями и приводит к различным конфликтам и кризисам, каждый из которых требует поддержки и понимания со стороны родителей. Конфликты с подростками усугубляются тем, что родители переживают ощущение потери близости с детьми при их взрослении. Понимание, что влияние на ребенка исчезает и ты отходишь на второй план, многих взрослых доводит до нервного срыва», — объяснил он.
По словам психолога, проблема в том, что если родители живут только ради детей и не имеют других интересов и занятий, они могут нарушить естественный ход процесса сепарации. Чрезмерная опека и тотальный контроль создают препятствия для ребенка на пути во взрослую жизнь.
«Когда дети вырастают и отделяются, некоторые родители переживают глубокую депрессию и осознание, что потеряли единственный смысл в жизни. Это называется синдром пустого гнезда. Он возникает у людей, которые не знают, чем заняться, как заполнить свободное время, когда сын женился и ушел из дома. Ощущение, что стали бесполезными, гложет, и люди не в силах принять то, что дети стали взрослыми. Карикатурные тещи из ситкомов, которые мешают молодой семье жить своей жизнью — яркий пример синдрома пустого гнезда. Женщина полностью растворилась в своей дочери, а когда та вышла замуж, у нее возник вакуум в жизни», — добавил эксперт.
Кроме этого, зачастую такие родители неосознанно становятся пострадавшими — от манипуляций своих детей. Когда у родителей вся жизнь сконцентрирована на одном ребенке, он быстро понимает, что из родителей можно веревки вить и запросам конца не будет.
«Дети, которые валяются на полу в магазине игрушек и визжат — один из ярких примеров проблем, которые возникают у родителей, которые живут только жизнью ребенка. Это может быть 158-я игрушка, комната завалена, но если нет ограничений, дети легко будут требовать, не считаясь с мнением и чувствами своих родителей», — отметил психолог.
Самбурский подчеркнул, что родители, которые живут ради детей, часто лишают детей возможности развиваться и расти. Родители всегда хотя, чтобы их дети не рисковали понапрасну, не связывались с плохой компанией. Это приводит к гиперопеке, пошаговому контролю и лишению свободы выбора. Родители, чрезмерно защищая детей, фактически запрещают самостоятельно решать проблемы, учиться на своих ошибках и преодолевать первые трудности. В таких условиях навык самостоятельности не может быть выработан полноценно.
«Родители, которые живут только ради детей, обрезая все свои связи и интересы вне семьи, делают хуже себе и детям. Создавая вакуум вокруг детей, они теряют возможность для собственного развития и одновременно блокируют у своих детей возможность учиться. Заботиться о семье и детях — важно, но чтобы каждый член семьи был счастлив, нужно позволить детям и себе развиваться», — сказал он.
Психолог рекомендовал начать жить с детьми, а не для детей.
«Основой спокойствия станут доверительные и гармоничные отношения. Учитесь слушать и понимать детей, в каком бы кризисе они не находились. Дайте им свободу и право выбора, научите выстраивать личные границы и помогите развиваться. Любите детей безусловно, но не безответственно», — резюмировал психолог.