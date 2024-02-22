Психолог объяснил, почему родители не должны жить ради ребенка

«Когда дети вырастают и отделяются, некоторые родители переживают глубокую депрессию и осознание, что потеряли единственный смысл в жизни. Это называется синдром пустого гнезда. Он возникает у людей, которые не знают, чем заняться, как заполнить свободное время, когда сын женился и ушел из дома. Ощущение, что стали бесполезными, гложет, и люди не в силах принять то, что дети стали взрослыми. Карикатурные тещи из ситкомов, которые мешают молодой семье жить своей жизнью — яркий пример синдрома пустого гнезда. Женщина полностью растворилась в своей дочери, а когда та вышла замуж, у нее возник вакуум в жизни», — добавил эксперт.