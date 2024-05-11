Психолог объяснил, откуда берутся фобии во взрослом возрасте

«Например, выступая с докладом на конференции, научный сотрудник внезапно забывает речь выступления. На него смотрят уважаемые люди, его бросает в жар, выступает пот и охватывает паника. Ему кажется, что все над ним смеются. Репутация испорчена и о карьере можно забыть. Навязчивые мысли не отпускают, и теперь человеку кажется, что все знают о его провале: над ним смеются в общественном транспорте, на улице, везде», — подчеркнул специалист.