Психолог Носкова: научить ребенка отстаивать личные границы можно через игру

Умение отстаивать личные границы стоит осваивать еще в детстве, в этом ребенку могут помочь родители. Как этом сделать рассказала корреспонденту издания «РИАМО» психолог Алина Носкова.
— Взрослые могут помочь детям подобрать нужные слова, чтобы выразить чувства без агрессии или стыда. Для практики можно использовать игры, — считает эксперт.
Психолог напомнила, что понимание личных границ ребенком помогут ему защитить себя от неприемлемого поведения и сказать «нет» в определенных ситуациях.
Ранее «Москва 24» сообщила, что родители, живущие ради своих детей, часто лишают их возможности развиваться и расти. Взрослые хотят, чтобы ребенок не рисковал, не связывался с плохой компанией, что приводит к гиперопеке, контролю и лишению свободы выбора. В этом случае у детей не вырабатывается навык самостоятельности.
По данным телеканала «360», творчество формирует у ребенка определенный взгляд на мир, развивает абстрактное мышление, эстетическое восприятие и воображение. Родителям следует познакомить ребенка с разными видами искусства.