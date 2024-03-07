Психолог Носкова: научить ребенка отстаивать личные границы можно через игру

Ранее «Москва 24» сообщила, что родители, живущие ради своих детей, часто лишают их возможности развиваться и расти. Взрослые хотят, чтобы ребенок не рисковал, не связывался с плохой компанией, что приводит к гиперопеке, контролю и лишению свободы выбора. В этом случае у детей не вырабатывается навык самостоятельности.