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21:28 (мск), источник: Аргументы и факты

Психолог Никулин дал советы работающим в новогодние праздники

Специалист рекомендовал не забывать о мотивации для работы.

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Источник: Агентство «Москва»

Людям, работающим на январских выходных, можно порадовать себя приятными мелочами и украсить рабочее место символами Нового года, сообщил доцент кафедры психологии управления факультета «социальная психология» МГППУ Станислав Никулин. Он рассказал в беседе с RT, как сохранить новогоднее настроение во время работы в праздники.

Специалист посоветовал не забывать о мотивации для работы, а также найти время на прогулку или приятные подарки для самого себя. По его словам, это поможет создать новогоднее настроение и сделает работу проще.

«В первую очередь, финансовая. Как правило, работа в праздничные дни оплачивается выше, а значит, на заработанные деньги можно затем, в январе, отлично провести время с семьей и близкими, ведь если вы работали в новогоднюю ночь, рано или поздно у вас все же наступят выходные», — сказал он.

Также эксперт рекомендовал окружить себя атрибутами Нового года. Он отметил, что соблюдение простых новогодних ритуалов станет подарком для «внутреннего ребенка» и сделает праздник незабываемым даже в условиях рабочей деятельности.

Как добавила психолог Надежда Шевченко, в период работы важно найти положительные стороны сложившейся ситуации. Например, это может быть не только получение повышенной заработной платы, но и нормализация режима.

«Приятным бонусом после окончания новогодних праздников будут хорошее, бодрое состояние, способность качественно решать задачи, жить обычной жизнью. Это все возможно для тех людей, которые будут работать в январские выходные, поэтому уровень депрессии среди них, думаю, будет равен нулю. И когда случится запланированный отпуск, можно будет качественно отдохнуть», — добавила она.

Ранее юрист Кирилл Стецко объяснил, как работодатель должен оплатить работу в новогодние праздники.

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