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04:37 (мск), источник: Life.ru

Психолог назвала причину, почему женщины становятся феминистками

Под термином «феминизм» современные женщины понимают что-то своё, не связанное с его историей, и отстаивают какие-то конкретные права и идеи. Многие в этом движении находят поддержку и возможность с кем-то объединиться. Об этом РИА «ФедералПресс» рассказала практикующий психолог, гештальт-терапевт Марина Ананьева.

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Источник: Freepik

«А история прав, за которые хочется бороться, и плоды личных предпосылок и мотивов могут уходить корнями в ранний опыт, где человек, наблюдая за матерью и отцом или фигурами, их замещающими, получил непривлекательную для себя модель поведения, отношения мужчины к женщине и/или женщины к мужчине и/или уничижительное отношение к самому себе от значимых фигур», — объяснила специалист.

По её словам, в дальнейшем накопленный печальный опыт проявляется уже в собственной семье — в виде напряжения вокруг гендерных прав и обязанностей. Размытость в понимании ролей приводит к дискомфорту и подталкивает к поиску личных смыслов.

«Многие девушки приходят с вопросами: если я всё могу сама, то зачем мне отношения с мужчиной? Многие пересматривают вопросы относительно “женского”, “мужского”, “семьи”, “дохода и совместного бюджета”, вопросы “материнства” и вопросы “отцовства”», — сообщила психолог.

А ранее психолог дал рецепт семейного счастья. По его словам, совместный семейный досуг исцеляет и способствует здоровым отношениям между братьями и сёстрами, родителями, бабушками и дедушками.

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