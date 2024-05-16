Психолог назвала два главных качества посредственных работников

Посредственных работников можно отличить по двум качествам. Об этом ВФокусе Mail.Ru рассказала психолог и основатель сервиса подбора психологов Alisahelp.ru Алиса Курамшина.
К возможным качествам посредственных работников она отнесла:
- поверхностное отношение к работе;
- отсутствие взаимосвязи между трудом и пользой, которую сотрудник приносит компании.
Чтобы изменить качества посредственных работников, эксперт предлагает воспользоваться следующими рекомендациями:
- Продемонстрировать результат посредственной работы. «Небрежное отношение к трудовым обязанностям часто свидетельствует о том, что сотрудник не видит, к чему должна приводить его деятельность», — объяснила Алиса Курамшина.
- Поставить конкретные и осязаемые задачи. Чем абстрактнее руководство и чем более размытые требования оно выдвигает к сотрудникам, тем проще среди подчиненных распространяется поверхностное отношение к работе, подчеркивает эксперт.
- Также она предлагает сделать так, чтобы сотрудники отвечали за свою работу не только перед начальством, но и друг перед другом. «К развитию посредственности в команде может приводить не только слабое и абстрактное руководство, но и чересчур сильный авторитарный контроль», — сказала психолог.
- Кроме того, можно начать требовать большего. Чтобы высокая эффективность труда была нормой, ее принципы должны регулярно и вдохновенно донесены до сотрудников.
«Посредственным сотрудникам трудно дать однозначную оценку. С одной стороны, они не так уж плохи и могут работать с достаточным усердием. С другой стороны, они не так эффективны, как хотелось бы. Важно помнить, что не бывает идеальных сотрудников, и жизнь любой компании — процесс динамический», — добавила психолог.
Айгуль Сабитова