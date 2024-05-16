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Психолог назвала два главных качества посредственных работников

И рассказала, как решить проблему.

Источник: Freepik

Посредственных работников можно отличить по двум качествам. Об этом ВФокусе Mail.Ru рассказала психолог и основатель сервиса подбора психологов Alisahelp.ru Алиса Курамшина.

К возможным качествам посредственных работников она отнесла:

  • поверхностное отношение к работе;
  • отсутствие взаимосвязи между трудом и пользой, которую сотрудник приносит компании.

Чтобы изменить качества посредственных работников, эксперт предлагает воспользоваться следующими рекомендациями:

  1. Продемонстрировать результат посредственной работы. «Небрежное отношение к трудовым обязанностям часто свидетельствует о том, что сотрудник не видит, к чему должна приводить его деятельность», — объяснила Алиса Курамшина.
  2. Поставить конкретные и осязаемые задачи. Чем абстрактнее руководство и чем более размытые требования оно выдвигает к сотрудникам, тем проще среди подчиненных распространяется поверхностное отношение к работе, подчеркивает эксперт.
  3. Также она предлагает сделать так, чтобы сотрудники отвечали за свою работу не только перед начальством, но и друг перед другом. «К развитию посредственности в команде может приводить не только слабое и абстрактное руководство, но и чересчур сильный авторитарный контроль», — сказала психолог.
  4. Кроме того, можно начать требовать большего. Чтобы высокая эффективность труда была нормой, ее принципы должны регулярно и вдохновенно донесены до сотрудников.

«Посредственным сотрудникам трудно дать однозначную оценку. С одной стороны, они не так уж плохи и могут работать с достаточным усердием. С другой стороны, они не так эффективны, как хотелось бы. Важно помнить, что не бывает идеальных сотрудников, и жизнь любой компании — процесс динамический», — добавила психолог.

Айгуль Сабитова