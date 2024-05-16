Психолог назвала два главных качества посредственных работников

«Посредственным сотрудникам трудно дать однозначную оценку. С одной стороны, они не так уж плохи и могут работать с достаточным усердием. С другой стороны, они не так эффективны, как хотелось бы. Важно помнить, что не бывает идеальных сотрудников, и жизнь любой компании — процесс динамический», — добавила психолог.