Психолог Наринская назвала главные причины развития пищевых расстройств

Чаще всего расстройства пищевого поведения (РПП) появляются на фоне страха и тревоги, объяснила член профессиональной психотерапевтической лиги России Лерона Наринская. Она назвала основные симптомы заболевания в разговоре с РИАМО.
Кроме того, организм начинает реагировать на стресс, увеличивая и наращивая массу — защиту от негатива.
«Человек может не осознавать свою тревогу и страх, но тело может реагировать на них, увеличивая массу и наращивая защиту. Это может привести к лишнему весу. Человек чувствует себя спокойнее и защищеннее, даже если не нравится себе и переживает по этому поводу. Анорексия и другие пищевые расстройства связаны с отказом от жизни и еды. Переедание же может быть связано со страхом смерти и попыткой выжить таким способом», — сказала она.
Также нередко человек начинает переедать из-за нехватки любви и внимания ― это помогает эмоционально успокоиться. Также еда может восприниматься мозгом как единственный источник удовольствия.
«Однако если человек пытается перестать есть, он может столкнуться с тревогой, нежеланием жить и даже депрессией. Голод у многих людей ассоциируется со смертью, что может привести к потере опоры и уверенности в себе», — добавила она.
Психолог предупредила, что выявить заболевание и помочь в борьбе с ним может только специалист.
Ранее эксперты рассказали о симптомах и лечении булимии.