Психолог Наринская назвала главные причины развития пищевых расстройств

«Человек может не осознавать свою тревогу и страх, но тело может реагировать на них, увеличивая массу и наращивая защиту. Это может привести к лишнему весу. Человек чувствует себя спокойнее и защищеннее, даже если не нравится себе и переживает по этому поводу. Анорексия и другие пищевые расстройства связаны с отказом от жизни и еды. Переедание же может быть связано со страхом смерти и попыткой выжить таким способом», — сказала она.