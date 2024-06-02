Психолог объяснила, как перестать быть тревожными родителями

По ее словам, родители часто могут испытывать давление на предмет того, справляются ли они со своими обязанностями в семье. Сегодня информационное пространство переполнено противоречивой информацией о том, как надо растить детей, поэтому многие могут растеряться в выборе вектора воспитания.