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Психолог объяснила, как перестать быть тревожными родителями

Эксперт отметила, что детям нужно доверять больше, чем сомнительным «спискам» из инфополя.

Источник: Freepik

Родители не должны бояться промахов и больше доверять интуиции в вопросах воспитания детей, о чем в беседе с «ФедералПресс» рассказала психолог Полина Малахова.

По ее словам, родители часто могут испытывать давление на предмет того, справляются ли они со своими обязанностями в семье. Сегодня информационное пространство переполнено противоречивой информацией о том, как надо растить детей, поэтому многие могут растеряться в выборе вектора воспитания.

Эксперт отметила, что люди задают вопросы: «Что делать с ребенком?», «Как его развивать?», «Включать ли ребенку классическую музыку?» и так далее из-за чувства тревоги. Малахова добавила, что некоторые родители убеждены в существовании определенного списка соответствия «хорошего» воспитания, когда как универсальной инструкции здесь просто нет.

«Не бойтесь ошибиться: дети не настолько хрупкие, какими могут казаться, они могут выдержать многие родительские промахи без серьезных последствий. Доверяйте детям больше, чем отстраненным и безликим “спискам фраз”, — заявила она.

Малахова подчеркнула, что дети разные, а их интересы могут меняться со временем, важно видеть в них людей, а не объекты, которые нужно растить, выполняя действия из какого-либо «списка».