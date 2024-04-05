Психолог Макарова дала советы по подготовке ребёнка к рождению брата или сестры

«Родители принимают решение и реализуют его. И никакого отношения к ребёнку, который уже есть в семье, это решение, по сути дела, не имеет. Поэтому не нужно перед ребёнком извиняться или его уговаривать. Тем более спрашивать разрешения», — заявила она в беседе с газетой «Известия».