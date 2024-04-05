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Психолог Макарова дала советы по подготовке ребёнка к рождению брата или сестры

Детский нейропсихолог Кира Макарова дала рекомендации по подготовке ребёнка к рождению младшего брата или сестры.

Источник: Агентство «Москва»

«Родители принимают решение и реализуют его. И никакого отношения к ребёнку, который уже есть в семье, это решение, по сути дела, не имеет. Поэтому не нужно перед ребёнком извиняться или его уговаривать. Тем более спрашивать разрешения», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

Как считает эксперт, информацию нужно подать в формате факта — «у нас будет ещё малыш», и не стоит как-то втягивать ребёнка в принятие решения.

«Выстраивайте здоровые, доверительные отношения в семье, и тогда малыш с радостью и пониманием всё воспримет», — добавила Макарова.

Ранее руководитель отдела программ развития подростков MAXIMUM Education Наталья Евсеева заявила, что не стоит ругать детей за двойки.